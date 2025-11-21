مدیر کل ارشاد جنوب کرمان: تئاتر آینه هنر اجتماعی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، جمعه شب در آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر استانی جنوب کرمان که در جیرفت برگزار شد، با تأکید بر نقش مهم تئاتر در بیدار سازی افکار عمومی گفت: تئاتر تنها یک سرگرمی نیست، بلکه آینه جامعه و یکی از ارکان اصلی فرهنگ در جوامع توسعهیافته است.
وی با بیان اینکه درباره هنری سخن میگوئیم که فراتر از سرگرمی است، اظهار داشت: تئاتر آینه هنر اجتماعی ما است، ابزاری فرهنگی و اجتماعی که از دل جامعه برمیخیزد و بازتابی از دغدغهها، مشکلات و خواستههای مردم است.
حسینی، با تأکید بر اهمیت تئاتر در ساختار فرهنگی جامعه گفت: این هنر یکی از نهادهای تحولآفرین اجتماعی است و در جوامع توسعه یافته به عنوان یکی از ارکان اصلی فرهنگ شناخته میشود.
وی ادامه داد: تئاتر با خلق آثار نمایشی، نیازهای اجتماعی را بیان، مطالبات مردم را برجسته و حتی در مسیر حل مشکلات نقشآفرینی میکند.
حسینی، تئاتر را مادر هنرهای هفتگانه دانست و افزود: این هنر جامعترین گونه هنری است، زیرا ادبیات، موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی را به هم پیوند میدهد و همین ویژگی باعث میشود نقشی بیبدیل در تربیت ذوق هنری و ارتقای فرهنگ عمومی داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با اشاره به نقش آگاهی بخش هنر نمایش ادامه داد: تئاتر صحنهای برای نقد صادقانه جامعه و بیداری افکار مخاطبان است.
وی اظهار داشت: این هنر مردم را نسبت به مسائل اجتماعی حساس میکند و فرصتی برای بازاندیشی جمعی فراهم میآورد.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره گفت: از همه کسانی که در چند ماه گذشته برای برگزاری این رویداد تلاش کردند تشکر میکنم.
حسینی، افزود: در این دوره از جشنواره ۲۳ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و بازبینی ۱۰ گروه شامل پنج گروه خیابانی و پنج گروه صحنهای به بخش پایانی راه یافتند.
وی افزود: امشب به انتخاب هیأت داوران اثر جان بخش در زمینه خیابانی و دوشیزگان باغ لیمو در بخش صحنهای به جشنواره فجر کشور راه پیدا کردند.
