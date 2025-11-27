به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، ظهر پنجشنبه گفت: کارگاه آموزشی هوش مصنوعی ویژه اصحاب رسانه جنوب کرمان با حضور استاد شهرام شریف و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان و خانه مطبوعات این منطقه برگزار شد.

وی افزود: این برنامه آموزشی با استقبال خوب خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای همراه بود و گامی تازه در مسیر توانمندسازی نیروهای رسانه‌ای جنوب استان کرمان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حضور رسانه‌ها در این دوره آموزشی گفت: امروز رسانه‌ها با دنیایی رو به گسترش از فناوری‌های نو به ویژه هوش مصنوعی مواجه هستند و این تغییرات می‌تواند مسیر اطلاع رسانی را متحول سازد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: ضرورت دارد خبرنگاران با شناخت عمیق‌تر از ابزارهای هوش مصنوعی به سوی تولید محتواهای دقیق‌تر سریع‌تر و تاثیرگذارتر حرکت کنند تا روایت مسائل و ظرفیت‌های منطقه با شفافیت بیشتری در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شود.

حسینی، با اشاره به برنامه‌های آموزشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت توان حرفه‌ای اصحاب رسانه یکی از سیاست‌های جدی ما است و تلاش می‌کنیم چنین دوره‌هایی به صورت مستمر برگزار شود تا فعالان رسانه‌ای بتوانند همگام با تحولات جهانی دانش خود را به روز کنند.

وی ادامه داد: جنوب کرمان دارای ظرفیت‌های گسترده فرهنگی اجتماعی اقتصادی و طبیعی است و بازنمایی این ظرفیت‌ها در رسانه‌ها نیازمند بهره‌گیری از دانش نوین و شیوه‌های هوشمند روایتگری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: استاد شهرام شریف در این کارگاه آموزشی به تبیین جایگاه هوش مصنوعی در فرایند تولید محتوا پرداخت و روندهای جهانی در حوزه خبررسانی دیجیتال را تشریح کرد.

وی بیان کرد: رسانه‌های محلی می‌توانند با تکیه بر فناوری‌های نو در عین حفظ هویت بومی نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی عمومی داشته باشند.