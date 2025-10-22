  1. استانها
حسینی: توان بالقوه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید استفاده شود

زرند- معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه به زنجیره ارزش و استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اتکا به توان داخل کشور، بسیار اهمیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مالک حسینی، پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در کرمان که در شهرستان زرند برگزار شد گفت: توجه به زنجیره ارزش و استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و اتکا به توان داخل کشور، بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته با رویکرد حل مسئله و نگاه شهرستانی همایش‌های منطقه‌ای وفاق برای سرمایه گذاری در کل کشور برگزار می‌شود گفت: رویکرد هم افزایی و تعامل می‌تواند برای سرعت دادن به توسعه مناطق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

حسینی، تعامل نمایندگان مردم، دولت و بخش خصوصی را در تحقق توسعه بسیار مهم دانست و گفت: کرمان به پشتوانه پیشینه وتمدنش در بحرانی‌ترین شرایط هم، کرمان رو به توسعه خواهد بود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأکید شورای اشتغال به اتصال بنگاه‌های خرد به بزرگ گفت: در کرمان ظرفیت‌های بزرگی به ویژه در بخش معدن وجود دارد که باید در قالب این اتصال انجام شود.

