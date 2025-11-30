  1. استانها
  2. کرمان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

حسینی: بسیج می تواند پیشران تقویت انسجام ملی در جنوب کرمان باشد

جیرفت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: بسیج با شبکه گسترده و مردمی خود می‌تواند پیشران حرکت‌های فرهنگی برای ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت انسجام ملی در جنوب کرمان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده سپاه شهرستان جیرفت به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج در مسیر پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، نهادی الهام بخش و تکیه گاهی مطمئن برای جامعه است و نقش این جریان مردمی در صیانت از فرهنگ ایمان مقاومت و خودباوری جایگاهی بی بدیل دارد.

وی با بیان اینکه امروز جامعه فرهنگی بیش از هر زمان به تبیین روشن مفاهیم جهاد تبیین و توجه عمیق به مسئولیت پذیری اجتماعی نیاز دارد افزود: بسیج در این عرصه نیز با روحیه ای سرشار از ایثار و معنویت همواره پیشگام است و حضور این نیرو در کنار نهادهای فرهنگی به ایجاد همگرایی و تقویت نشاط اجتماعی کمک می‌کند.

حسینی، ادامه داد: جنوب کرمان با برخورداری از سرمایه‌های انسانی متعهد و ظرفیت‌های فرهنگی گسترده بستری مناسب برای شکل گیری الگوهای موفق همکاری میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپاه پاسداران است و این همکاری در حوزه‌های فرهنگ هنر رسانه جریان سازی اجتماعی و تقویت هویت بومی نقشی اساسی در رشد فرهنگی منطقه ایفا می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: توسعه فرهنگی تنها با مشارکت عمومی و حمایت نهادهای مردمی محقق می‌شود و بسیج با شبکه گسترده و مردمی خود می‌تواند پیشران حرکت‌های فرهنگی در راستای ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت انسجام ملی در جنوب کرمان باشد.

فرمانده سپاه شهرستان جیرفت نیز در این دیدار گفت: بسیج در گستره مأموریت‌های فرهنگی اجتماعی و دفاعی یک مکتب پویا و مردمی است و این مکتب با تکیه بر ایمان اخلاص و خدمت بی منت توانسته روح اعتماد و آرامش را در جامعه زنده نگه دارد.

سرهنگ محسن نسب امیری، افزود: جنوب کرمان با ظرفیت‌های فرهنگی سرشار و جمعیتی جوان و پرتوان نیازمند برنامه‌های مشترکی است که روح خودباوری را تقویت کرده و میدان فعالیت‌های فرهنگی را برای نسل نو گسترش دهد.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران جیرفت آماده است در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح‌های فرهنگی هنری آموزشی و هویتی را با سرعت و جدیت دنبال کند.

