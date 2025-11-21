جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان با معرفی برگزیدگان به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان جمعه شب با شکوه هرچه تمام تر با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، فرماندار شهرستان جیرفت، جمعی از هنرمندان برجسته و داوران و اصحاب فرهنگ و هنر منطقه برگزار شد تا از برگزیدگان این دوره از جشنواره در بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای تقدیر به عمل آید.

بخش خیابانی جشنواره

در بخش تئاتر خیابانی، هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار، برگزیدگان زیر را معرفی نمودند:

۱. بازیگری زن (بخش خیابانی)

رتبه هنرمند نمایش

نفر اول سعیده دایی زاده جانبخش

نفر دوم اکرم زارع نه

نفر سوم نسیبه شاهرخی هشتمین سکه

۲. کارگردانی (بخش خیابانی)

رتبه برتر کارگردانی در بخش خیابانی به احسان بحرینی برای کارگردانی نمایش جان بخش تعلق گرفت.

۳. طراحی و فضا (بخش خیابانی)

دیپلم افتخار همراه با جایزه نقدی به هانیه نقیب پور برای طراحی و فضای نمایش جان بخش اهدا شد.

۴. موسیقی (بخش خیابانی)

تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش موسیقی به علی اسماعیلی آهنگساز نمایش جان بخش اهدا گردید.

۵. بازیگری مرد (بخش خیابانی)

برگزیدگان بخش بازیگری مرد در این بخش به شرح زیر معرفی شدند:

رتبه هنرمند نمایش

نفر اول میلاد مانی زاده جان بخش

نفر دوم علی اسماعیلی نه

نفر سوم محسن فاریابی هشتمین سکه

۶. طرح و ایده (بخش خیابانی)

تندیس و دیپلم افتخار بخش طرح و ایده به سمانه شاهرخی بابت ایده پردازی نمایش جان بخش رسید.

۷. نمایشنامه‌نویسی (بخش خیابانی)

تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش نمایشنامه‌نویسی به علی محمد رادمنش نویسنده نمایش دوشیزگان باغ لیمو تقدیم شد.

بخش صحنه‌ای جشنواره

بخش صحنه‌ای پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان شاهد رقابت‌های نزدیکی بود و جوایز در بخش‌های مختلف به شرح ذیل اهدا گردید:

۱. کارگردانی (بخش صحنه‌ای)

محسن فاریابی برای کارگردانی نمایش بلوط سفید قابل تقدیر شناخته شد.

همچنین، محسن پلاشی، کارگردان نمایش دوشیزگان باغ لیمو عنوان کارگردان برتر این بخش را از آن خود کرد.

۲. تهیه کنندگی (بخش صحنه‌ای)

پارسا سلیمانی، تهیه کننده نمایش شازده کوچولو مورد تجلیل قرار گرفت.

۳. بازیگری زن (بخش صحنه‌ای)

رتبه هنرمند نمایش

نفر اول غزل مالکی دوشیزگان باغ لیمو

نفر دوم نسیبه شاهرخی بلوط برشته

نفر سوم (مشترک) عسل بهادر و غزاله شریفی دوشیزگان باغ لیمو

۴. نمایشنامه‌نویسی (بخش صحنه‌ای)

ناصر حبیبیان، نویسنده نمایش بلوط برشته در این بخش قابل تقدیر درخشید.

۵. طراحی صحنه و نورپردازی

طراحی صحنه

محسن فاریابی برای طراحی نمایش بلوط برشته مقام برتر را کسب کرد.

پری ماه شکفته برای نمایش شازده کوچولو در بخش طراحی صحنه برتر معرفی گردید.

نورپردازی

عابد قریشی در نمایش دوشیزگان باغ لیمو به عنوان برگزیده معرفی شد.

۶. طراحی لباس

الهه تریز برای کار گروهی در نمایش شازده کوچولو قابل تقدیر شناخته شد.

اطهره پلاشی برای نمایش دوشیزگان باغ لیمو عنوان برتر طراحی لباس را دریافت کرد.

۷. بخش‌های فنی و هنری دیگر

بخش هنرمند / گروه نمایش توضیحات / تقدیر

گریم و ماسک فاطمه هجینی نژاد دوستی کلاغ و آهو تجلیل شد.

موسیقی (قابل تقدیر) امیر کیان جعفری (نوازنده کودک) دوستی کلاغ و آهو تقدیر شد.

موسیقی برتر پری ماه شکفته بلوط برشته انتخاب شد.

بروشور ایمان تقوایی شازده کوچولو قابل تقدیر شناخته شد.

صحنه (تقدیر) مهران سیفعلی پور دوشیزگان باغ لیمو تقدیر گردید.

مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر جنوب کرمان با تجلیل از تلاش‌های ارزنده هنرمندان پرتلاش منطقه به پایان رسید.

در پایان ذکر شد که هنرمندان فعال در این جشنواره در مسیر تعالی هنر تئاتر منطقه جنوب کرمان گام‌های بلندی برداشته‌اند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمامی فعالان این حوزه قدردانی نمود و امید است که این مسیر توسعه هنری با قدرت بیشتری در سال‌های آتی ادامه یابد.