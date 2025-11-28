احمد حسینی: کارگاه آموزشی خبرنگاری مدرن در جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، عصر جمعه گفت: دوره آموزشی خبرنگاری مدرن در جنوب کرمان با حضور استاد جلال خوش چهره، روزی پربار و سرشار از آموزش‌های کاربردی را برای اصحاب رسانه رقم زد و فضای سالن برگزاری با حضور گسترده خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای جلوه‌ای از عطش رو به رشد برای یادگیری در حوزه مهارت‌های نوین اطلاع رسانی را به نمایش گذاشت.

وی اظهار داشت: این دوره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات جنوب کرمان طراحی و در قالب دو روز آموزشی پیوسته برگزار گردید که روز نخست آن به موضوع هوش مصنوعی و نقش آن در آینده حرفه‌های رسانه اختصاص یافت و روز دوم با محوریت خبرنگاری مدرن و اصول جدید گزارشگری و تحلیل خبری ادامه پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز روز رسانه‌های جنوب کرمان حرکت به سوی دانش به روز و مهارت‌های عملی است، افزود: تقویت ظرفیت‌های خبری و تربیت نیروهای توانمند می‌تواند جایگاه رسانه‌های منطقه را در سطح استان و کشور ارتقا دهد و مسیر توسعه فرهنگی جنوب کرمان را روشن‌تر سازد.

در این کارگاه آموزشی، جلال خوش چهره، از اساتید حوزه رسانه کشور نیز با تشریح مفاهیم بنیادین خبرنگاری مدرن بر ضرورت نگاه تحلیلی و فهم عمیق از تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.

وی گفت: خبرنگار امروز نیازمند ادبیات دقیق، سواد رسانه‌ای پیشرفته، درک ساختارهای خبری و توان روایتگری مؤثر است و بدون این عناصر امکان اثرگذاری پایدار در جامعه فراهم نخواهد شد.

گفتنی است، این دوره با ارائه مباحث نظری تمرین‌های عملی و گفت وگوهای تخصصی میان مدرس و خبرنگاران برگزار شد و فرصتی ارزشمند برای ارتقای دانش حرفه ای و گسترش افق‌های فکری در حوزه رسانه شد.