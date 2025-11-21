پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه و منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان با صدور پیام مشترک فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسیج، ثروت عظیم و ذخیره الهی است که به برکت اندیشه تابناک امام راحل عظیم‌الشان (ره)، همچون نگینی درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی می‌درخشد.

این نهاد مردمی، مظهر تجلی ایمان، اخلاص، مجاهدت و بصیرت است و در گذر زمان، هرگز از رسالت خطیر خود در دفاع از آرمان‌های ملت بزرگ ایران عقب‌نشینی نکرده است و امروز در چهارمین دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، با حضور برنامه‌ریزی‌شده و فعال خود در تمامی عرصه‌ها، از عرصه‌های علمی و فناوری تا فرهنگی و اجتماعی، با عزمی راسخ و احساس مسئولیتی والا به میدان آمده و در گره‌گشایی از مشکلات، پیشگام و اثرگذار است.

بسیجیان استان سیستان و بلوچستان نیز با همان روحیه جهادی و انقلابی، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مناطق محروم، کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، ترویج علم و دانش و حفظ امنیت این دیار حضوری پررنگ دارند.

این‌جانبان با گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهدای بسیج، به‌ویژه شهید بزرگوار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای همه بسیجیان، بهره‌گیری از ظرفیت بی‌کران این نهاد عظیم‌الشأن را در مسیر پیشرفت، آبادانی و سربلندی روزافزون استان عزیزمان و میهن اسلامی، مسئلت داریم.