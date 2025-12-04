طالبی: گسترش تئاتر به مدیریت بهتر موضوعات فرهنگی و اجتماعی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در حاشیه بازدید از برخی اجراهای سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی در کرمان با اشاره به اهمیت هنر تئاتر، آن را زندهترین هنر و نزدیکترین هنر به روح انسانی عنوان کرد.
طالبی، اظهار داشت: گسترش تئاتر و پیوند هرچه بیشتر آن با مردم، جامعه و مسائل مختلف اجتماعی، میتواند به مدیریت بهتر موضوعات در حوزههای فرهنگی و اجتماعی کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت این حوزه هنری، تصریح کرد: شکوفا شدن ظرفیتها، فرصتها و استعدادهای موجود در بخش تئاتر استان کرمان، بیتردید به رشد فرهنگی استان کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار کرمان با بیان برنامهریزی برای برگزاری بخشهایی از جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در استان کرمان، گفت: امیدوارم با همت و تلاش هنرمندان بااستعداد سراسر استان، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به تقویت هرچه بیشتر حوزه فرهنگ و هنر در کرمان بینجامد.
گفتنی است نمایشهای خیابانی این دوره از جشنواره در میدان ارگ، تالار فرهنگ و هنر کرمان و مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود و جدول اجراهای نمایش صحنهای و خیابانی به گونهای تنظیم شده که مخاطبان میتوانند همه اجراها را روزانه در ساعتهای مختلف تماشا کنند.
