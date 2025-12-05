کرمانی ها از اجراهای خیابانی جشنواره تئاتر استانی استقبال ویژه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلطانی، پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش خیابانی جشنواره امسال، مرکز توجه مخاطبان بوده است اظهار داشت: امسال برای اولین بار، بخش تئاتر خیابانی بیشترین استقبال مردمی را به همراه داشته است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نمایش در بخش مسابقه جشنواره حضور دارند و سه نمایش نیز در بخش جنبی جشنواره داریم.
مدیر بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: از تعداد نمایشهایی که در بخش مسابقه حضور دارند، چهار اثر از شهرستانهای سیرجان، ارزوئیه و بافت و مابقی از شهرستان کرمان هستند؛ علاوه بر این، یک اثر از جنوب کرمان به عنوان مهمان در بخش جنبی به همراه ۲ نمایش از کرمان حضور دارند.
وی با اشاره به اجراهای پرشور روزهای آغازین جشنواره تصریح کرد: روز اول جشنواره ۲ نمایش صبحگاهی در میدان ارگ با استقبال بینظیر مردم روبرو شد که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
سلطانی، به اهمیت تئاتر خیابانی از جهت آموزش و فرهنگسازی اشاره کرد و گفت: سالها نمایش خیابانی در کرمان کم رنگ بوده، اما امسال بسیار چشمگیر استقبال شد.
وی درخواست اصلی خود را حمایت جدیتر از تئاتر خیابانی عنوان کرد و افزود: سالها در تلاش هستیم که با استفاده از ابزار تئاتر خیابانی در بخش آموزش در همه زمینهها فرهنگسازی عمومی صورت گیرد.
مدیر بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: تئاتر خیابانی کرمان در چند سال گذشته در بحث آسیبهای اجتماعی بسیار موفق بوده است. ما در زمینههایی همچون پیشگیری از HIV، اعتیاد، خشونت، طلاق و حتی مهاجرت از روستاها به شهر، همچنین موضوعات دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سردار دلها، کار کردهایم.
وی تاکید کرد: اجرای نمایشها در مکانهای عمومی و در دسترس عموم مردم، باعث میشود مخاطب ارتباط بهتری با این نمایشها برقرار کند و امیدواریم در سال آینده، آثار بیشتری در این بخش حضور یابند و حرفهایتر عمل کنند تا مردم بتوانند نهایت استفاده را ببرند.
سلطانی، گفت: همچنین با همکاری دستگاهها و شهرداریها، مکانهای مشخص برای اجرای تئاتر خیابانی در شهرها در نظر گرفته شود چون مردم استقبال میکنند.
