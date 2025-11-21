بیگ زاده: تئاتر ابزار تقویت هویت فرهنگی جیرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، روح بخش بیگ زاده، جمعه شب در آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره استانی تئاتر فجر جنوب کرمان در شهر جیرفت اظهار داشت: نسل جوان با انرژی و خلاقیت خود میتواند در عرصه هنر نمایش اثرگذار باشد و این هنر را به بستری برای گفت و گوی بین نسلی تبدیل کند.
جشنواره تئاتر تنها یک رقابت نیست، بلکه میدانی برای گفتوگو، تبادل اندیشه و شکوفایی فرهنگ غنی جامعه است.
وی افزود: این رویداد فرصتی است تا هنرمندان با زبان هنر پیامهای اجتماعی و فرهنگی را به مخاطبان منتقل کرده و زمینهساز همدلی و انسجام اجتماعی شوند.
بیگ زاده، با بیان اینکه تئاتر بازتابی از واقعیتهای زندگی و جامعه است، تأکید کرد: باید با نگاه اجتماعی و فرهنگی به آثار نمایشی نگریست و از آن برای طرح دغدغهها و ایجاد گفتوگو میان اقشار مختلف جامعه بهره برد.
فرماندار جیرفت حضور پررنگ جوانان در این جشنواره را نشانه روشن آینده تئاتر در جنوب کرمان دانست و گفت: این مشارکت میتواند به رشد فرهنگی و اجتماعی منطقه کمک کند.
وی تصریح کرد: جشنواره امسال نشان داد که جیرفت تنها به مرکبات شناخته نمیشود بلکه شهری هنرپرور و هنر دوست است.
بیگ زاده، بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی ثابت میکند ظرفیتهای فرهنگی و هنری این شهر فراتر از مرزهای محلی است و میتواند در سطح ملی بدرخشد.
فرماندار جیرفت اظهار داشت: تئاتر در جیرفت نه تنها یک هنر، بلکه ابزاری برای ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی است.
نظر شما