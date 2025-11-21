  1. بین الملل
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۴

ترامپ: اوکراین باید طرح صلح من را بپذیرد!

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اوکراین باید طرح صلح مرا بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش درباره طرح ۲۸ ماده‌ای‌اش برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین و روسیه گفت: زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) باید این طرح صلح را بپذیرد.

وی افزود: صحبت از کشته‌شدن ۲۵ هزار سرباز اوکراینی و روس در یک دوره خیلی کوتاه است و این وحشتناک است.

ترامپ گفت: زلنسکی می‌گوید من این طرح صلح را دوست ندارم، او باید دوست داشته باشد؛ اگر دوست ندارد، خب به جنگیدن ادامه دهد.

گفتنی است که رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً طرحی ۲۸ بندی برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه به طرف‌های درگیر ارائه کرده است.

