واکنش پوتین به طرح ۲۸ بندی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنان امروز خود تاکید کرد: طرح آمریکا برای حل و فصل مسأله اوکراین به صورت علنی بررسی نشده بلکه به صورت کلی مطرح شده است.

وی اضافه کرد: طرح ترامپ برای بحران اوکراین قبل از نشست آلاسکا بررسی شده بود. روسیه در این نشست اعلام کرد که با وجود سختی‌ها، مسکو با پیشنهادات طرف آمریکایی موافق است.

پوتین تصریح کرد: آمریکا از روسیه در جریان بررسی‌های مربوط به حل بحران اوکراین خواست برخی امتیازات را بدهد. بعد از نشست آلاسکا طرف آمریکایی متوقف شد و این مسأله را به مخالفت طرف اوکراینی ربط داد. نسخه جدید این طرح بر اثر توقفی که حین مذاکرات به وجود آمد مطرح شده است. طرح ۲۸ بندی ترامپ در این خصوص به روز رسانی شده است.

وی بیان کرد: آمریکا تا به الان برای تضمین موافقت اوکراین با طرح خود ناکام بوده است. روسیه آماده اجرای گفتگوهای صلح درباره اوکراین است. کی یف اطلاع دقیقی از شرایط میدانی جنگ ندارد.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: اوکراین و هم پیمانانش در توهم شکست روسیه به سر می‌برند. طرح جدید ترامپ می‌تواند پایه حل نهایی مسأله اوکراین باشد. هیچکس نه در اوکراین و نه در اروپا عواقب عدم توجه به تحولات میدان جنگ را نمی‌داند. در تاریخ چهار نوامبر جاری کنترل کوبیانسک در دست نیروهای روسیه بود و سرنوشت این شهر مشخص شد. اگر اوکراین با طرح آمریکا مخالفت کند ما به روش‌های نظامی اهدافمان را محقق خواهیم کرد.