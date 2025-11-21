  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

تحرکات کشورهای اروپایی علیه طرح ترامپ

منابع آگاه از تحرکات کشورهای اروپایی علیه طرح آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا در اوکراین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس در حال کار بر روی طرحی در برابر طرح آتش بس آمریکا هستند.

پیشتر نیز منابع غربی گزارش داده بودند که طرح آتش بس آمریکا خشم مقامات اوکراینی را برانگیخته است.

ترامپ نیز در سخنان امروز خود با تعیین یک ضرب الاجل خطاب به اوکراین گفت که روز پنجشنبه زمان مناسبی برای ارائه پاسخ این کشور به طرح آمریکا است.

آکسیوس نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که زلنسکی به دولت ترامپ ابلاغ کرده که آماده مذاکره است و کاخ سفید به اوکراین فشار می‌آورد تا توافق آتش بس قبل از ۲۷ نوامبر امضا شود.

