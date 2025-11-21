شهادت 3 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی «وفا»، نیروهای اشغالگر صهیونیست امروز (جمعه) با محاصره منزلی در روستایی در جنوب غرب نابلس واقع در شمال کرانه باختری رود اردن، یک جوان فلسطینی را به شهادت رسانده و یک فلسطینی دیگر را مجروح کردند.

همچنین بامداد جمعه نیز یک نوجوان و یک کودک در شهرک کفر عقب در شمال قدس اشغالی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند.

بنا به اعلام مرکز عمومی امور مدنی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، جوانی به نام یونس ولید محمد اشتیه (۲۴ ساله) در روستای «تل» بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به شهادت رسید و پیکر او نیز توسط ارتش اشغالگر توقیف شد.

جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که «نیروهای اشغالگر مانع دسترسی تیم‌های امدادی ما به فرد مجروح داخل خانه محاصره شده در روستای «تل» از توابع نابلس شدند».

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای ویژه اسرائیلی خانه‌ای را در این روستا محاصره کردند و در اطراف آن تیراندازی سنگینی صورت گرفت، پیش از آن‌که نیروهای کمکی نظامی به محل برسند. همچنین گفته شد که نیروهای ویژه اسرائیلی به روستای «تل» یورش برده و منزل «ولید اشتیه» را محاصره کردند و پس از آن چند خودروی نظامی وارد منطقه شد.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شهیدان «عمرو خالد احمد المربوع» (۱۸ ساله) و «سامی ابراهیم سامی مشایخ» (۱۶ ساله) بودند.

پیش از آن، جمعیت هلال‌احمر خبر داده بود که تیم‌های امدادی با دو مورد جراحت شدید ناشی از تیراندازی نیروهای اشغالگر مواجه شدند که یکی از آن‌ها اصابت گلوله به سینه بود.

منابع محلی افزودند که نیروهای اسرائیلی به کفر عقب یورش برده، تک‌تیراندازان را در نقاط مختلف شهرک مستقر کردند و با شلیک مستقیم به سمت شهروندان، موجب شهادت دو جوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شدند.