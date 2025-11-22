به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، علیرضا بسیح با اشاره به عملکرد ملی پوشان ناشنوای ایران در چند روز ابتدایی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک که به میزبانی توکیو ژاپن در جریان است؛ گفت: سطح مسابقات این دوره بسیار بالاست و قدرت‌های برتر ورزش دنیا با نزدیک به چهار هزار ورزشکار از ۸۱ کشور جهان در توکیو حضور دارند.

وی در مورد پیش بینی مسئولان فدراسیون در مورد عملکرد تیم‌ها و نتایجی که رقم خورد نیز گفت: پیش بینی ما این بود که در جودو حداقل یک مدال طلا بگیریم، اما به خاطر سطح بالایی که مسابقات داشت، چند مدال برنز گرفتیم.

دبیر فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ادامه داد: در رشته تیراندازی دو مدال برنز خوب کسب کردیم و در رشته‌هایی مثل شنا، بدمینتون، تنیس روی میز و بولینگ از ابتدا هم پیش بینی مدال نداشتیم.

علیرضا بسیح در مورد عملکرد تیم ملی فوتبال که با شکست برابر ترکیه و تساوی مقابل انگلیس از دور مسابقات حذف شد، خاطرنشان کرد: تا قبل از این که وارد مسابقات شویم، تیم ملی فوتبال ناشنوایان در گروه دیگری حضور داشت که همه آنالیزها و برنامه‌های کادر فنی بر اساس حریفان قبلی بود. اما متأسفانه انصراف آرژانتین و سنگال باعث شد گروه بندی مسابقات به طور کامل تغییر کند و تیم ملی ایران در گروه مرگ قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در دیدار با ترکیه هر چند تیم ملی می‌توانست برنده شود، اما متأسفانه نتیجه را واگذار کردیم و برابر انگلیس هم با وجود برتری که از نظر فنی داشتیم در نهایت به تساوی رسیدیم و نتوانستیم صعود کنیم.

بسیح در مورد عملکرد تیم‌های والیبال ساحلی نیز گفت: هر دو تیم الف و ب والیبال ساحلی ایران بازی‌های خوبی را به نمایش گذاشتند، اما در نهایت نتوانستند روی سکو قرار بگیرند و از دور مسابقات کنار رفتند.

وی با ابراز امیدواری به کسب مدال‌های طلا در چند رشته باقی مانده گفت: ما در کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، دوومیدانی و کاراته کسب شانس مدال طلا داریم و امیدواریم از امروز این روند شروع شود و کاروان ورزش ایران بتواند مدال‌های طلا را از آن خود کند.

علیرضا بسیح در پایان گفت: در دو و میدانی یاشار وقار در دهگانه تا ماده هشتم در رده دوم قرار داشت و شانس کسب مدال بود، اما به دلیل آسیب دیدگی دو ماده پایانی را نتوانست انجام دهد و جایگاهش تغییر کرد. شک ندارم که با کسب مدال‌های طلا در چند رشته شرایط ما بهتر خواهد شد.