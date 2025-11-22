  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

پایان کار والیبال ساحلی ایران با حذف تیم ملی «الف»

با شکست تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران برابر آلمان، پرونده والیبال ساحلی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بسته شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، دیدار تیم‌های ملی «الف» والیبال ساحلی ایران و «الف» آلمان از مرحله یک چهارم بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (شنبه اول آذر) و در هفتمین روز این بازی‌ها در توکیو برگزار شد.

در این دیدار تیم ملی ایران با نتیجه ۲ به یک متحمل شکست شد. ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در گیم دوم دیدار برابر آلمان با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ پیروز شدند، اما در دو گیم دیگر به ترتیب با نتایج ۲۱ به ۱۰ و ۱۵ به ۱۳ شکست خوردند.

با شکست برابر تیم ملی «الف» آلمان، تیم ملی «الف» ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و بدین ترتیب پرونده والیبال ساحلی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بسته شد.

پیش از این تیم ملی «ب» ایران در مرحله نخست حذفی به کار خود پایان داده بود.

حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار ترکیب تیم ملی «الف» والیبال ساحلی ایران را تشکیل می‌دادند. برای تیم ملی «ب» هم امیر علی علیزاده و امیر حسین بالو کوهستانی بازی می‌کردند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

