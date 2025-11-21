ناشنوایان ایران به یک قدمی طلا رسیدند/ عاشقان ایران در انتظار ۳ طلا

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، از امروز (جمعه ۳۰ آبان) رقابت های کشتی فرنگی آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران در ۶ وزن المپیکی روی تشک رفتند.

نتیجه مبارزه فرنگی کاران ناشنوای ایران در مرحله مقدماتی به این شرح است:

* در وزن ۶۷ کیلوگرم، مهدی بخشی اولین مبارزه خود را برابر حریف کوبایی انجام داد و با ضربه فنی به برتری ۹ بر صفر دست یافت. او در دومین مبارزه مقابل حریفی از آمریکا قرار گرفت و این مبارزه را هم با برتری ۱۱ بر ۲ خود تمام کرد. نماینده ای از ترکیه سومین حریف بخشی در مرحله مقدماتی بود. بخشی در این مبارزه هم به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت و اینگونه فینالیست وزن ۶۷ کیلوگرم شد.

* دروزن۸۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.

* دروزن ۹۷ کیلوگرم، ابوذر ربیع زاده بعد از استراحت در دور نخست، حریفی از قرقیزستان را در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد. او در سومین مبارزه خود برابر نماینده آذربایجان قرار گرفت و موفق به شکست ۹ بر صفر وی شد و فینالیست شد.

* در وزن ۶۰ کیلوگرم سید صادق ابوالوفایی ابتدا برابر حریفی از اوکراین صاحب برتری ۳ بر یک شد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از بلغارستان قرار گرفت و ۱۰ بر یک به برتری دست یافت. ابوالوفایی در سومین مبارزه که برابر نماینده ای از کشور قرقیزستان برگزار شد، ۳ بر یک متحمل شکست شد و بدین ترتیب از فینال جا ماند.

* در وزن ۱۳۰ کیلوگرم شعبانی پس از استراحت در دور نخست، حریفی از کوبا را ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت. او در دومین مبارزه خود برابر نماینده قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر متحمل شکست شد. بدین ترتیب شعبانی از حضور در فینال بازماند.

* در وزن ۷۷ کیلوگرم محمد زارعت پیشه بعد از اینکه حریف مغولستانی خود را در دور نخست با نتیجه ۹ بر یک ضربه فنی کرد، موفق شد در دور دوم برابر نماینده قرقیزستان صاحب برتری ۳ بر یک شود. زارعت پیشه اما در مبارزه سوم با نتیجه ۱۲ بر یک برابر نماینده یونان باخت و نتوانست به فینال برسد.

مبارزات نهایی رقابت های کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان در اوزان مختلف روز شنبه (اول آذر) برگزار می شود و طی آن مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم، میثم قبشه دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم در مبارزه فینال خود برابر حریفان شان قرار می گیرند. ضمن اینکه محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، سیدصادق ابوالوفایی در وزن ۶۰ کیلوگرم و محمد زارعت پیشه در وزن ۷۷ کیلوگرم هم در مبارزه نهایی برای کسب مدال برنز روی تشک می روند.

بدین ترتیب کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان در شرایطی فردا وارد دومین هفته این بازی ها در توکیو می شود که امیدوار است طلایی شدنش در این بازی ها از همین روز و با پیروزی فینالیست هایی که در کشتی فرنگی دارد، استارت بخورد و این روند با توجه به در پیش بودن مسابقات کشتی آزاد و کاراته، طی روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.

ورزشکاران کاروان ورزش ناشنوایان که با نام «عاشقان ایران» در بازی های المپیک ۲۰۲۵ توکیو شرکت کرده اند، تا به امروز در رشته هایی مانند جودو، تیراندازی، والیبال ساحلی، تنیس روی میز، شنا و بولینگ رقابت های خود را برگزار کرده اند.نتیجه رقابت های برگزار شده تا به امروز کسب ۶ مدال برنز انفرادی و تیمی بوده است ضمن اینکه رقابت در برخی رشته ها کماکان ادامه دارد مانند والیبال ساحلی که تیم ملی «الف» ایران وارد جمع ۸ تیم برتر شده است.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.