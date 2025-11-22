دوازدهمین مدال کاروان ایران با برنز شعبانی به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، محمدرضا شعبانی فرنگی کار وزن ۱۳۰ کیلوگرم ایران، امروز (شنبه اول آذر) در مرحله رده بندی بازی های المپیک ناشنوایان به مصاف حریفی از ترکیه رفت و با کسب برتری ۶ بر صفر در این مبارزه، صاحب مدال برنز شد.

این فرنگی کار ایران روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، حریفی از کوبا را ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت. او در دومین مبارزه خود برابر نماینده قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر متحمل شکست شد. بدین ترتیب شعبانی امروز در مرحله رده بندی روی تشک رفت.

مدال برنز شعبانی، دوازدهمین مدال کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان محسوب می شود.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.