نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی، صبح شنبه آیین اختتامیه جسنواره تئاتر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به پیشنهاد دبیر جشنواره تئاتر خراسان جنوبی کارگاههایی برای هنرمندان شهرستانهایی که آثارشان به مرحله نهایی نرسیده بود برگزار شد تا هم از اجراها بهرهمند شوند و هم از آموزشهای تخصصی استفاده کنند، اظهار کرد: بازبینی آثار طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبانماه انجام شد و آثار برگزیده به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.
سرپرست ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: امروز یکم آذر ماع نیز با اعلام نتایج نهایی، هدایای برگزیدگان به انتخاب هیئت داوران اهدا خواهد شد.
وی با بیان اینکه با حمایتهای مؤثر استاندار فرهنگی استان، امکان برگزاری جشنواره در سطحی شایسته فراهم شد، افزود: با حمایت فرمانداری و همراهی مسئولان، امیدواریم هرچه زودتر شاهد ایجاد سالن استاندارد برای اجراهای نمایشی باشیم و جشنوارههای آینده را با امکانات بهتر برگزار کنیم و امیدواریم این همافزایی، موجب رونق هرچه بیشتر فرهنگ و هنر استان شود.
هنرمندان تئاتر، پیامآوران دغدغههای اجتماعی
گفتنی است مژگان شریفی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی نیز صبح شنبه در آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر استان با بیان اینکه هنرمندان هنر نمایش، آیینها، سنتها و باورهای ملی و دینی خود را به نسلهای آینده منتقل میکنند، گفت: هنرمندان ما مسائل اجتماعی و آسیبها را از طریق تئاتر به گوش مسئولان میرسانند و اکنون درخواست کردهاند که سالن فرزان بازسازی شود و این مطالبه را از مسئولان، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم.
مژگان شریفی، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از گذشته تا امروز مهد علم و فرهنگ بوده است، افزود: سومین مدرسه نوین ایران، مدرسه شوکتیه، در این شهر بنا شده و بیش از نیمی از پدران علم ایران متعلق به این استان هستند.
وی بیان کرد: افتخار میکنم اهل این سرزمین هستم؛ سرزمینی که مادرانی در آن پرورش یافتهاند که فرزندانشان به اتحاد، فرهنگ و هنرهای نمایشی اعتقاد دارند.
علی ناصری؛ فرماندار بیرجند نیز در این مراسم با بیان اینکه تلاش ما بر این بوده که چه در بخشهای مادی و چه در حوزه رضایتمندی، شرایط لازم برای هنرمندان و مخاطبان فراهم شود، گفت: با وجود برخی محدودیتها، تلاش کردیم هیچ کوتاهی صورت نگیرد، افزود: نسل جوان ما نیازمند حمایت، آموزش و ایجاد فرصتهای برابر برای بروز استعداد است. لازم است همه ما در کنار هم برای رفع مشکلات و فراهم ساختن بسترهای مناسب تلاش کنیم.
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