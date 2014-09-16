به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی دوشنبه شب در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی یادواره استاد محمد حسین عبدالهی پیشکسوت تئاتر استان اظهارکرد: طی سه روز برگزاری جشنواره تئاتر استان شاهد اجرای نمایش های خوبی بودیم.

وی با بیان اینکه هنر تئاتر برخاسته از زندگی است، گفت: هنر تئاتر عینیت بخشیدن به مفاهیم زندگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هنر تئاتر زبان رسایی برای تمامی موضوعات جامعه است، افزود: هنر وسیله ای برای انعکاس مفاهیم برجسته و متعالی است.

محبی هنر تئاتر را یک موهبت الهی دانست و ادامه داد: هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش باید قدر این موهبت الهی را بدانند.

وی بیان کرد: انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی دارای ظرفیت ها خوبی در عرصه تئاتر است که باید پتانسیل های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند.

فراهم کردن زیرساخت ها در شهرستان ها لازمه پویایی هنر تئاتر است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی برگزاری کارگاه های آموزشی، تشکیل بانک اطلاعاتی هنرمندان عرصه تئاتر و نمایش، فراهم کردن زیرساخت های لازم در شهرستان ها، راه اندازی کارگاه های تئاتر در استان، توجه به استعدادیابی در مقوله تئاترو نمایش ، تقویت انجمن نمایش استان و توسعه فعالیت های اجرایی مثل همایش ها و جشنواره ها را از جمله راهکارهای توسعه و پیشرفت هنر تئاتر در استان عنوان کرد.

محبی با اشاره به ویژگی های هنر تئاتر تصریح کرد: تئاترهنری است با ویژگی های خاص خود که اگر به درستی اجرا شود جذابیت بسیاری برای مخاطب و عموم به ارمغان می آورد و رسیدن به این آرمان نیاز به انگیزه شکل گیری اثر نمایشی مبنی بر شرایط دارد که باید لحاظ شود.

وی اضافه کرد: دغدغه هنرمند متعهد ایجاد یک بسترمناسب فرهنگی، اندیشه سازی، تولید فکر و بیان دردها، آمال و آرزوهای یک جامعه در قاب هنری است.

هنر تئاتر باید سالن های نمایشی استان را زنده و پویا کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: از تمامی هنرمندان خستگی ناپذیر عرصه تئاتر خراسان جنوبی انتظار دارم هنر نمایش را به میان مردم بیاورند و با شعار "تئاتر برای همه و نمایش برای مردم" سالن های نمایشی استان را زنده و پویا کنند بی شک این مهم تحقق نخواهد یافت مگر اینکه هنر تئاتر برای اجرای عموم و بسترسازی و بهره گیری هرچه بیشتر مخاطبان باشد.

محبی یادآور شد: برگزاری مراسم و همایش هایی چون شب تئاتر، فصل تئاتر، تئاتر خیابانی، تئاتر برای کودکان، تئاتر برای مدرسه و دانشگاه و هر ایده ای که بتواند اندکی مخاطب بیشتری را جذب تئاتر کند را تایید و حمایت خواهیم کرد.