تیموری: تئاتر کرمانشاه پرچم اصالت فرهنگی و پایداری هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه ظهر سه شنبه با حضور مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمال برفی معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، جمعی از پیشکسوتان صحنه و هنرمندان جوان در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
تیموری در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه دیرینه تئاتر در این خطه، گفت: برگزاری سیوهفت دوره پیاپی جشنواره تئاتر استانی در کرمانشاه، سندی روشن از پایداری جامعه فرهنگی این دیار است. به گفته او، در دورههایی که بسیاری از استانها با توقف جشنوارههای هنری مواجه شدند، کرمانشاه با تلاش فعالان تئاتر توانست تعهد خود به فرهنگ و هنر را حفظ کند.
وی افزود: در شرایطی که تئاتر نیازمند حمایت مادی و معنوی است، پویایی این جریان در استان ما نشان از پشتوانه اجتماعی و فرهنگی عمیقی دارد که نسل به نسل منتقل شده و امروز همان شوق و ایمان در میان هنرمندان جوان موج میزند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با تقدیر از دبیرخانه اجرایی جشنواره، اظهار کرد: جشنواره امسال تلفیقی از دو عنصر اصالت و نوگرایی است؛ آثار متنوعی از مضامین دینی، اجتماعی، روانشناختی و دفاع مقدس ارائه شده که نشاندهنده بلوغ فکری هنرمندان استان است.
وی در ادامه گفت: سیوهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه صرفاً یک رقابت نمایشی نیست؛ یک گفتوگوی فرهنگی میان نسلهاست. از پیشکسوتانی مانند بلوکی، خندان، بشام و معراجی تا کارگردانان جوانی که اکنون در مسیر تجربهاند، همه در حفظ تداوم فرهنگی نقش دارند و این ارزش اصلی جشنواره است.
تیموری، بر لزوم حفظ پیوند میان هنر و هویت انقلابی ملت ایران تأکید کرد و گفت: این جشنواره با گرامیداشت یاد و نام شهیدان راه حق آغاز میشود. افتتاحیه با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه مقاومت و پاشیدن گل بر مزار شهدا همراه است تا نسل امروز بداند که تئاتر واقعی ادامه همان حماسههاست.
وی یادآور شد: هنر تئاتر باید در خدمت روشنگری جامعه، تبیین ارزشها و ترویج روحیه امید باشد. به همین دلیل در برنامههای جنبی جشنواره، بخش ویژهای برای نمایشهای «ایثار و مقاومت» تعریف شده است تا هنرمندان جوان بتوانند این مفاهیم را با زبان روز و قالب هنری بیان کنند.
تیموری با اشاره به حضور پررنگ گروههای نمایشی گفت: امسال ۲۱ اثر به دبیرخانه ارسال شد که بعد از بازبینی، ۱۹ گروه در بخش رقابتی پذیرفته شدند. افزون بر آن، در راستای عدالت فرهنگی، بخش «میهمان» برای میزبانی آثار شهرستانهایی که در رقابت نبودند تدارک دیده شد.
وی ادامه داد: سه کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه بازیگری، دراماتورژی و نقد تئاتر نیز با حضور استادان مطرح کشوری برگزار میشود. داوری نهایی این دوره بر عهده نادر برهانیمرند، آرش دادگر و پیام دهکردی است و رضا آشفته، منتقد تئاتر بهعنوان ناظر علمی جشنواره در نشستهای نقد و بررسی آثار حضور دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمادهسازی زیرساختها اظهار داشت: دو مجموعه فرهنگی بزرگ شهر یعنی مجتمع شهید آوینی و مجتمع انتظار برای برگزاری جشنواره تجهیز و آمادهسازی شدهاند. به گفته او، این اقدام با پشتیبانی شورای فرهنگ عمومی و با همکاری دستگاههای خدماتی انجام شد تا هنرمندان در فضایی استاندارد به اجرای آثار خود بپردازند.
تیموری در بخش دیگری از سخنان خود بر ارزشگذاری اقتصادی آثار نمایشی تأکید کرد و افزود: برای نخستینبار بخش فروش بلیت نمایشها بهصورت مستقیم در اختیار گروهها قرار گرفت تا هم تجربه حرفهای در تعامل با مخاطب شکل گیرد و هم جایگاه اقتصادی هنر نمایش ملموستر شود.
کرمانشاه، پایتخت تئاتر غرب کشور
تیموری کرمانشاه را یکی از جریان سازترین قطبهای تئاتر ایران دانست و گفت: حضور مستمر هنرمندان در صحنههای ملی و بینالمللی، دلیل روشنی بر اصالت فرهنگی این استان است و برگزاری اختتامیه نمادین جشنوارههای استانی کشور در کرمانشاه فرصت بزرگی است تا ظرفیت فرهنگی غرب کشور به شکل شایسته معرفی شود.
وی با تأکید بر نقش تئاتر در انسجام اجتماعی بیان کرد: هنر نمایش در وهله نخست باید امید، عقلانیت و گفتگو را در بطن جامعه گسترش دهد. تئاتر اگر با نگاه معرفتی تولید شود، میتواند مدرسه اخلاق و رسانه حقیقت باشد.
تیموری در پایان سخنان خود گفت: امید دارم این جشنواره نه فقط صحنه رقابت، بلکه محفل تعهد، تفکر و بیداری باشد. هنر تئاتر در کرمانشاه با ایمان و اصالت متولد شده و با همین ویژگی در مسیر آینده ادامه خواهد داد.
