به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر بنک شاهد مراسم کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز «حسن محمدزاده» بود؛ پروژهای که با همت خیر نیکاندیش، اسماعیل محمدزاده و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۶۵۰ متر مربع اجرا میشود و هدف آن توسعه عدالت آموزشی و گسترش فضاهای تربیتی در این شهرستان است.
در این مراسم که با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار بوشهر، امام جمعه، نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزشوپرورش استان و جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش، این اقدام را فراتر از یک فعالیت عمرانی و یک «انتخاب معنوی» دانست.
کاظمی با اشاره به آیه «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ…»، این مدرسهسازی را نمونهای روشن از باقیات صالحات عنوان کرد و گفت: تا زمانی که دانشآموزی در این بنا درس بخواند و تربیت شود، ثواب و اجر آن برای شما نوشته میشود و این بهترین سرمایهگذاری عمر است.
وزیر آموزشوپرورش، با استناد به آیه «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ… وَاللَّهُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَةً وَفَضْلًا»، این اقدام خیر مدرسهساز را نماد انتخاب فضل الهی در برابر ترس از فقر دانست و گفت: شیطان ترس از کم شدن را در دل انسان میاندازد، اما خداوند وعده فضل و برکت میدهد. انتخاب آقای محمدزاده، انتخاب فضل الهی است و مدرسهسازی یعنی ساختن انسان، نه فقط بنا.
این پروژه دومین مدرسهای است که اسماعیل محمدزاده به یاد برادر بزرگوارشان حسن محمدزاده احداث میکند و وزیر آموزش و پرورش آن را نماد پیوند ایمان، آیندهنگری، انسانسازی و عدالت آموزشی توصیف کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین ضمن تقدیر از ارسلان زارع استاندار بوشهر، او را رفیقی صمیمی و مدیری پرتلاش دانست و از حمیدرضا خان محمدی؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، خواست تا عملیات ساخت پروژه با سرعت و کیفیت مطلوب اجرا شود.
این مدرسه به عنوان یکی از طرحهای توسعه فضاهای آموزشی، با هدف کاهش نابرابریهای آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت در منطقه بنک استان بوشهر اجرا خواهد شد.
