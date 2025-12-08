لزوم توسعه شبکه شاد با اولویت دسترسی دانش آموزان عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأکید کرد: آموزش‌وپرورش امروز به مسئله نخست دولت تبدیل شده و نقش فناوری‌های نوین در ارتقای عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های یادگیری بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.

علیرضا کاظمی در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور اعضای شورای معاونان دو وزارتخانه و مدیران کل استانی آموزش و پرورش به طور وبیناری برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه (س)، نقش کارکنان زن دولت به‌ویژه فرهنگیان را در پیشبرد اهداف تربیتی و اجتماعی کشور برجسته دانست.

وی با اشاره به گستره عظیم مخاطبان آموزش‌وپرورش، گفت: این وزارتخانه متعلق به همه مردم ایران است؛ حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز، ۳۲ میلیون اولیا و بیش از یک میلیون فرهنگی، آموزش‌وپرورش را به فصل مشترک دولت و ملت و بزرگ‌ترین رسانه کشور تبدیل کرده‌اند؛ رسانه‌ای که پیام حاکمیت را در کوتاه‌ترین زمان در جامعه جاری می‌کند.

کاظمی با تأکید بر این‌که آموزش‌وپرورش در دولت کنونی به اولویت اصلی کشور بدل شده است، از همراهی مجموعه‌های مختلف دولت قدردانی کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دستگاه‌هایی است که توجه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش داشته و نگاه حمایتی دکتر هاشمی در نظام تعلیم و تربیت کم‌نظیر است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، گفت: در حوزه ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، خلأهای جدی در برخی مناطق محروم وجود دارد. برای استمرار آموزش باکیفیت، باید استانداردسازی تجهیزات آموزشی، توسعه فناوری‌های نوین آموزشی و تجهیز مدارس را در اولویت قرار دهیم.

وی تأکید کرد: همه دانش‌آموزان کشور باید با اولویت‌بندی مشخص زیر پوشش شبکه‌های آموزشی قرار گیرند و مدارس شبانه‌روزی و عشایری در صدر این اولویت‌ها قرار دارند.

کاظمی با اشاره به نقش سکوی شاد در دوران آموزش غیرحضوری، افزود: با توجه به حجم استفاده از شاد، تقویت و توسعه این شبکه آموزشی دانش آموزی ضروری است و ان شاالله با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحولات مثبتی در این زمینه رقم بخورد.

وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه آغاز یک مسیر تحول‌آفرین در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد و گفت: منتظر شنیدن خبرهای خوب در حوزه فناوری‌های آموزشی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی هستیم.