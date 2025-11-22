فیصله بانک آینده بدون تنش کلید خورد

سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزیر بانک آینده اظهار کرد: کار بانک آینده به مرحله‌ای رسیده بود که ادامه فعالیت آن دیگر ممکن نبود و تصمیم به فیصله آن، تصمیمی درست، منطقی و شجاعانه بود.

وی افزود: پرداخت دیون و بدهی‌های بانک آینده از محل دارایی‌های این بانک انجام می‌شود و مردم و سپرده‌گذاران از این بابت نگرانی نداشته باشند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مدیریت مناسب بانک مرکزی و مجموعه نظام گفت: فیصله بانک آینده و پرداخت بدهی‌های آن در فضایی آرام در حال انجام است و لازم است این روند تا پایان مراحل بعدی نیز با همین دقت و جدیت و آرامش دنبال شود.

ولایتمدار خاطرنشان کرد: هنوز کار به‌طور کامل به پایان نرسیده است و ما باید با مدیریت صحیح تلاش کنیم تا امور مربوط به بانک آینده بدون تنش و در شرایط آرام پیش رود.

وی در ادامه افزود: علاوه بر بانک آینده، چند بانک دیگر نیز با ناترازی مالی مواجه هستند و شرایط مشابهی دارند که لازم است قبل از ایجاد مشکلات جدی‌تر، وضعیت آن‌ها نیز تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بانک آینده باید حدود ده سال پیش تعیین تکلیف می‌شد و نباید اجازه داده می‌شد کار آن به این نقطه برسد؛ با این حال، فیصله این بانک در شرایط فعلی تصمیم درستی است، هرچند بهتر بود در سال‌های گذشته این اقدام صورت می‌گرفت.