  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۷:۲۸

آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی برای شهردار نیازمند تجدیدنظر است

آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی برای شهردار نیازمند تجدیدنظر است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آیین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی برای شهردار دارای نواقص زیادی بوده و نیازمند تجدیدنظر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر من آئین‌نامه محدودیت رشته تحصیلی برای شهردار پخته و بررسی شده نیست و دارای نواقص زیادی است. توصیه می‌کنیم عقلانیت بیشتر محور قرار گیرد و مطالب به آئین‌نامه و دستورالعمل قابل اجرا تبدیل شود.

وی افزود: این آئین‌نامه نباید به گونه‌ای باشد که توسط دیگران مطالعه و به سخره گرفته شود.

نماینده مردم قزوین با بیان اینکه نباید فضا را بسته و تنگ کنیم، چرا که بسیاری از افراد زیر سوال می‌روند، افزود: با این حساب افرادی که در سمت‌های بالای نظام هستند نیز باید مشمول این موضوع باشند.

ولایتمدار در پایان اضافه کرد: کل آئین‌نامه قابل بررسی و تجدیدنظر است و ادامه این روند باعث چالش‌هایی در سطح مدیریت عالی و بدنه نظام خواهد. بنده به هیچ وجه این طرز فکر را نمی‌پسندم.

کد خبر 6715682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه