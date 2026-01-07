به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر من آئیننامه محدودیت رشته تحصیلی برای شهردار پخته و بررسی شده نیست و دارای نواقص زیادی است. توصیه میکنیم عقلانیت بیشتر محور قرار گیرد و مطالب به آئیننامه و دستورالعمل قابل اجرا تبدیل شود.
وی افزود: این آئیننامه نباید به گونهای باشد که توسط دیگران مطالعه و به سخره گرفته شود.
نماینده مردم قزوین با بیان اینکه نباید فضا را بسته و تنگ کنیم، چرا که بسیاری از افراد زیر سوال میروند، افزود: با این حساب افرادی که در سمتهای بالای نظام هستند نیز باید مشمول این موضوع باشند.
ولایتمدار در پایان اضافه کرد: کل آئیننامه قابل بررسی و تجدیدنظر است و ادامه این روند باعث چالشهایی در سطح مدیریت عالی و بدنه نظام خواهد. بنده به هیچ وجه این طرز فکر را نمیپسندم.
