حجت‌الاسلام جلیل مختاری نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی مهم برای بازخوانی سیره حضرت زهرا (س) و نشر معارف اهل‌بیت (ع) در جامعه است و در همین راستا برنامه‌های گسترده‌ای با مشارکت هیأت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در سراسر کردستان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: امسال ۱۵۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان اعزام شده‌اند تا با حضور در مساجد، حسینیه‌ها، روستاها و محله‌ها به بیان معارف فاطمی و پاسخ به نیازهای تبلیغی مردم بپردازند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان تصریح کرد: همزمان با این ایام مراسم سوگواری، سینه‌زنی و تجمعات عزاداری توسط هیأت‌های مذهبی در همه شهرها برپا می‌شود و برنامه‌ها با محوریت تقویت باورهای دینی و احیای سنت‌های اصیل برگزار خواهد شد.

مختاری نیا عنوان کرد: اطعام فاطمی از دیگر برنامه‌های مهم این ایام است که با همکاری خیرین، هیأت‌ها و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود و در چندین نقطه استان توزیع غذای نذری میان مردم انجام خواهد شد.

وی گفت: روضه‌های خانگی نیز با استقبال خوبی در حال برگزاری است و بانوان و خانواده‌ها در فضای صمیمی و معنوی به تعظیم شعائر فاطمی می‌پردازند که این برنامه نقش مهمی در انتقال فرهنگ ولایی به نسل جدید دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر این‌که مردم کردستان همواره در برگزاری مناسبت‌های مذهبی پیشگام بوده‌اند بیان کرد: هیأت‌های مذهبی بیجار و دیگر شهرهای استان با شور و انسجام خاصی در حال آماده‌سازی برنامه‌های ایام فاطمیه هستند و تلاش می‌شود این مراسمات با شکوه و معنویت ویژه برگزار شود.