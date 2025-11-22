به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید عباس موسوی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل ویژه بقاع متبرکه شیراز خبر داد و گفت: این دوره آموزشی، یکشنبه ۲ آذر در آستان مقدس حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) شیراز برگزار و شرکتکنندگان از ساعت ۸ صبح، مباحث آموزشی مرتبط با حوزههای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، مسائل امنیتی و انتظامی را بهصورت کارگاهی و عملی فرا خواهند گرفت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به اینکه این برنامه در راستای اجرای مانور سراسری پدافند غیرعامل توسط دستگاههای اجرایی استان فارس برنامهریزی شده است، افزود: برگزاری این دوره آموزشی پیش از ایام شهادت حضرت زهرا (س) با هدف ارتقای آمادگی، افزایش توانمندی خدام و نیروهای مرتبط و نیز تقویت ایمنی و نظم در بقاع متبرکه انجام میشود.
نظر شما