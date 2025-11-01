بهره برداری از ۳ طرح عمرانی امامزاده اسماعیل(ع) فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، سه طرح عمرانی و خدماتی امامزاده اسماعیل (ع) فسا با مجموع اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین نوروزپور مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حاشیه آئین بهره‌برداری از این طرح‌ها با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های رفاهی در بقاع متبرکه گفت: واقعیت این است که هرچه کارهای عمرانی و خدماتی در بقاع متبرکه بیشتر باشد، فایده آن مستقیماً به مردم، زائران و مسافران می‌رسد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها با مشارکت خیرین، نذورات مردمی و کمک‌های اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا اجرا شده است، افزود: بهره‌برداری از دو دستگاه آسانسور در زائرسرا، نصب و راه‌اندازی ژنراتور برق اضطراری و افتتاح سالن چندمنظوره شهید آیت‌الله رئیسی از جمله طرح‌هایی بود که امروز افتتاح شد.

حجت الاسلام نوروزپور افزود: زائرسرای امامزاده اسماعیل (ع) دارای ۱۰۰ باب اتاق است که پیش‌تر فاقد آسانسور بود، اکنون با نصب دو دستگاه آسانسور، امکان تردد آسان برای سالخوردگان و بیماران فراهم شده است.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به نصب ژنراتور برق اضطراری در این امامزاده گفت: دستگاه ژنراتور ۲۵۰ کاوا به ارزش بیش از پنج میلیارد تومان قادر است در زمان قطعی برق، برق کل مجموعه امامزاده را تأمین کند.

حجت الاسلام نوروزپور افزود: همچنین سالن چندمنظوره شهید آیت‌الله رئیسی با زیربنای ۴۰۰ متر مربع با هدف برگزاری اردوها، تجمعات و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به بهره‌برداری رسید که با افتتاح آن، بخش قابل توجهی از نیازهای اجرایی آستان مقدس برطرف شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها سالانه بیش از پنجاه هزار نفر از زائران از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند، ادامه داد: سه طرح عمرانی دیگر نیز شامل فاز دوم نماسازی مناره‌ها، فاز اول اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب و احداث ۷۰ چشمه سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر پانزده میلیارد تومان در دست اجراست که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان خاطرنشان کرد: بقعه متبرکه امامزاده اسماعیل (ع) فسا از بقاع شاخص کشور به‌شمار می‌رود که سالانه بیش از ۳۵۰ برنامه فرهنگی در این آستان مقدس برگزار می‌شود و توسعه عمرانی آن گام مهمی در مسیر خدمت به زائران و مردم مؤمن این منطقه است.