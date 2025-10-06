به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا صحرائیان در خصوص میزبانی حرم مطهر شاهچراغ(ع) از همایش هم اندیشی بین المللی گفت: این هم‌اندیشی با هدف بازخوانی نقش تاریخی و تمدنی تولیت‌های شیعی در حفظ و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) ۲۹ آبان در حرم مطهر امین ولایت برگزار می‌شود و میزبان استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه‌های تاریخ اسلام، مدیریت اماکن مقدس و مطالعات شیعه خواهد بود.

وی ادامه داد: در محور تاریخی ـ تحلیلی، خدمات تولیت‌های ایرانی در اماکن مقدس عراق و حجاز در قرون دهم و یازدهم هجری و نقش علمی علامه بهابادی در ترویج علوم عقلی و نقلی بررسی می‌شود.همچنین در محور مدیریتی ـ کارکردی، الگوهای موفق مدیریت منابع انسانی علما و طلاب، خدمات رفاهی و توسعه مدارس علمیه از جمله مدرسه منصوریه شیراز تا مدارس نجف تبیین خواهد شد در محور راهبردی ـ آینده‌نگر، موضوعاتی، چون جایگاه تولیت‌ها در دیپلماسی علمی و مذهبی جهان اسلام، تعامل با نهادهای بین‌المللی و پیوند اقتصادی و فرهنگی عتبات و اوقاف در جهان تشیع بررسی می‌شود.

معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: مهلت ارسال چکیده و مقالات و نحوه ثبت‌نام متقاضیان از طریق وبگاه رسمی رویداد اطلاع‌رسانی می‌شود.