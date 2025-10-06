  1. استانها
  2. فارس
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

صحرائیان: همایش بین‌المللی تولیت‌های شیعی در حرم شاهچراغ برگزار می‌شود

شیراز-معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: هم‌اندیشی بین‌المللی درباره بررسی «نقش تولیت در پاسداشت معارف شیعی» در این آستان مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا صحرائیان در خصوص میزبانی حرم مطهر شاهچراغ(ع) از همایش هم اندیشی بین المللی گفت: این هم‌اندیشی با هدف بازخوانی نقش تاریخی و تمدنی تولیت‌های شیعی در حفظ و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) ۲۹ آبان در حرم مطهر امین ولایت برگزار می‌شود و میزبان استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه‌های تاریخ اسلام، مدیریت اماکن مقدس و مطالعات شیعه خواهد بود.

وی ادامه داد: در محور تاریخی ـ تحلیلی، خدمات تولیت‌های ایرانی در اماکن مقدس عراق و حجاز در قرون دهم و یازدهم هجری و نقش علمی علامه بهابادی در ترویج علوم عقلی و نقلی بررسی می‌شود.همچنین در محور مدیریتی ـ کارکردی، الگوهای موفق مدیریت منابع انسانی علما و طلاب، خدمات رفاهی و توسعه مدارس علمیه از جمله مدرسه منصوریه شیراز تا مدارس نجف تبیین خواهد شد در محور راهبردی ـ آینده‌نگر، موضوعاتی، چون جایگاه تولیت‌ها در دیپلماسی علمی و مذهبی جهان اسلام، تعامل با نهادهای بین‌المللی و پیوند اقتصادی و فرهنگی عتبات و اوقاف در جهان تشیع بررسی می‌شود.

معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: مهلت ارسال چکیده و مقالات و نحوه ثبت‌نام متقاضیان از طریق وبگاه رسمی رویداد اطلاع‌رسانی می‌شود.

