تشییع و تدفین شهید گمنام در کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ وحید مثنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی کهگیلویه و بویراحمد از ۶ شهید گمنام در ایام فاطمیه و هفته بسیج، اظهار کرد: قرار است در روز دوشنبه همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از این شهدا در محوطه ستاد کنگره شهدای استان تشییع و تدفین شود.

وی با اشاره به اینکه این مراسم از ساعت ۱۸ روز دوشنبه سوم آذرماه در ستاد کنگره شهدا واقع در انتهای بلوار امام خمینی شهر یاسوج آغاز می‌شود، تصریح کرد: در این روز کنگره شهدای استان میزبان ۴ شهید گمنام است که علاوه بر مراسم تشییع و تدفین یک شهید، مراسم شبی با شهدا همراه با مراسم عزاداری در حسینیه کنگره شهدا برگزار می‌شود.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت کنند.