به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی شامگاه دوشنبه در نشست با جمعی از اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت و روز خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: خبرنگاران به‌عنوان چشم بیدار جامعه، رسالت خطیری در انتقال واقعیت‌ها، بازتاب مطالبات مردم و فرهنگ‌سازی در حوزه‌های گوناگون از جمله مصرف انرژی بر عهده دارند.

وی افزود: رسانه‌ها همان‌طور که در میدان جنگ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اثرگذار هستند، در موضوع حیاتی انرژی نیز می‌توانند با آگاهی‌بخشی و بیان درست واقعیت‌ها، مردم را به مشارکت در مصرف بهینه دعوت کنند و یاریگر مسئولان در مدیریت این بحران باشند.

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت انعکاس خدمات دولت در کنار مشکلات، تصریح کرد: امروز کشور با پدیده ناترازی انرژی روبه‌روست؛ موضوعی که نه‌تنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک بحران ملی با ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی است. این ناترازی، کیفیت زندگی مردم، روند توسعه صنایع و حتی جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حسینی با بیان اینکه ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه نخست جهان قرار دارد، گفت: متأسفانه به دلیل مصرف غیرمنطقی، این مزیت بزرگ به نقطه ضعف تبدیل شده است. در حالی‌که بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود، ایران در جایگاه چهارم بیشترین سرانه مصرف گاز در دنیا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سرانه مصرف گاز در ایران ۲۸۸۱ مترمکعب به ازای هر نفر است؛ در حالی‌که این رقم در کشور ترکیه با شرایط اقلیمی مشابه تنها ۵۷۴ مترمکعب است. این فاصله نشان می‌دهد که تنها افزایش تولید نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد، بلکه باید اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار داشت: دولت و شرکت ملی گاز در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع، به سمت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و کاهش هدررفت انرژی حرکت کرده‌اند. به عنوان نمونه، استفاده از بخاری‌های کم‌مصرف با بازده بالای ۹۰ درصد در مناطق سردسیر به‌صورت رایگان در حال اجراست و این طرح می‌تواند در کاهش مصرف گاز خانگی بسیار مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اینکه مصرف بی‌رویه انرژی، توسعه صنایع کشور را با مشکل مواجه می‌کند، افزود: در استان کرمانشاه سالانه بیش از پنج میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌شود که ۳۵ درصد آن در بخش خانگی است. اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت گیرد، می‌توان بخش بزرگی از نیاز صنایع مهمی مانند پتروشیمی و سیمان را بدون هیچ محدودیتی تأمین کرد.

حسینی با اشاره به دستاوردهای گازرسانی در استان کرمانشاه، گفت: امروز بیش از ۹۹ درصد روستاهای استان از نعمت گاز برخوردارند و امسال نیز پروژه‌های جدید گازرسانی در شهرستان‌های ثلاث باباجانی و اسلام‌آباد غرب به بهره‌برداری می‌رسد. این موفقیت‌ها در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نقش مهمی در عدالت اجتماعی و افزایش رفاه مردم ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه همچنین به ابعاد زیست‌محیطی مصرف انرژی پرداخت و گفت: افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی علاوه بر فشار بر منابع ملی، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی را تشدید می‌کند. بنابراین اصلاح الگوی مصرف تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه به معنای حفاظت از محیط زیست و تضمین سلامت نسل‌های آینده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: رسانه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های خود، واقعیت‌های حوزه انرژی را برای مردم بازگو کنند. همان‌طور که مطالبه‌گر حقوق مردم هستند، در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف نیز نقش پیشرو دارند. آینده روشن انرژی ایران بدون همراهی رسانه‌ها و مردم محقق نخواهد شد.

حسینی در پایان یادآور شد: شرکت گاز کرمانشاه با تمام توان در حال اجرای برنامه‌های ملی و استانی برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری است و امیدواریم با همکاری دولت، بخش خصوصی، رسانه‌ها و مردم، زمستان پیش‌رو بدون بحران جدی و بدون قطعی گاز سپری شود.