صابری: مصرف گاز ادارات استان زنجان ۲۰ درصد کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود صابری فر در دوره آموزشی ویژه بسیجیان و داوطلبان برای انجام نظارت های میدانی در این زمینه، افزود: بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در دوره سرد سال با رعایت دمای آسایش، گرمایش ساختمان‌های خود را حداکثر بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و در ایام تعطیل و خارج از ساعات کاری، سامانه‌های گرمایشی ادارات باید به‌طور کامل خاموش و از هدررفت انرژی در سطح ملی جلوگیری شود.

صابری فر با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید مصرف گاز طبیعی ساختمان‌های خود را در دوره سرد سال که از ابتدای آبان آغاز می‌شود، حداقل ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش دهند، اظهار داشت: این کاهش مصرف باید با تعدیل دمایی و رعایت دمای آسایش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و دمای ساختمان‌های اداری در دستور کار شرکت گاز استان زنجان قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که دمای آسایش رعایت می‌شود، تصریح کرد: در صورت تخطی از این الزامات، اخطار قطع جریان گاز به مشترکین صادر خواهد شد تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: میزان پایه مصرف گاز دستگاه‌های مشمول، ۸۰ درصد مصرف همان ساختمان در یکی از پنج ماه سرد سال ۱۴۰۱ پس از تعدیل دما تعیین شده است.

صابری فر افزود: پایش ساختمان‌ها هر دو هفته یک‌بار انجام می‌شود و تیم‌های پایش موظف هستند طی این دوره از تمامی ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول بازدید کنند تا از رعایت الزامات مصرف و دمای آسایش اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه این نظارت‌ها تا پایان فصل سرما ادامه خواهد داشت؛ از تمامی دستگاه‌های اجرایی استان خواست نسبت به انجام راهکارهای مدیریت مصرف، جدیت کامل داشته باشند.

همراهی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی، نقش کلیدی در پایداری شبکه گاز در زمستان صنایع دارد

سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان زنجان نیز با بیان اینکه این شرکت با تشکیل کمیته‌های سوخت و اعزام تیم‌های پایش انرژی به ادارات و سازمان‌ها، نظارت مستمر بر الگوی مصرف را در دستور کار دارد، گفت: در راستای مدیریت بهینه انرژی در فصل سرد و جلوگیری از ناترازی گاز در ادارات و ساختمان‌های عمومی، دوره آموزشی ویژه بسیجیان و داوطلبان برگزار شد تا آنان با مهارت‌های عملی و استفاده از تجهیزات پیشرفته پایش، نقش مؤثری در کنترل مصرف و صیانت از سرمایه ملی ایفا کنند.

حمید واردی با بیان اینکه سفیران انرژی و پایشگران شرکت گاز استان زنجان با حضور در دستگاه‌های اجرایی، دمای محیط و عملکرد موتورخانه‌ها را بررسی کرده و با آموزش مستقیم به مسئولان تاسیسات، راهکارهای اصلاح و بهینه‌سازی مصرف را ارائه می‌دهند؛ خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی، نقش کلیدی در پایداری شبکه گاز در زمستان و پیشگیری از محدودیت تأمین گاز صنایع دارد.

وی با بیان اینکه برای کاهش فشار بر واحدهای بهره‌برداری، نیروهای بسیج شاغل در سایر واحدها نیز به‌عنوان سفیران صرفه‌جویی در پایش ادارات مشارکت فعال خواهند داشت؛ اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که روشن و خاموش کردن وسایل گرمایشی؛ طبق دستورالعمل یعنی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری روشن و یک ساعت قبل از پایان کار خاموش؛ انجام شود و در تعطیلات نیز، خاموشی کامل الزامی است.

سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان زنجان یادآور شد: بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، اتصال مجدد گاز پس از اخطار؛ تنها با ارائه تعهد کتبی از بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان ممکن است و فرمانداری‌ها موظف به نظارت دقیق هستند.

رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان زنجان نیز با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط ناترازی گفت: شدت مصرف انرژی در کشور دو برابر میانگین جهانی است و در برخی بخش‌ها حتی تا پنج تا شش برابر افزایش می‌یابد که منجر به هدررفت گسترده منابع ملی می‌شود.

هاشم یاوری افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، سالانه تا ۱۰۰ میلیون دلار از منابع کشور تنها به دلیل مصرف غیربهینه در گرمایش ساختمان‌ها هدر می‌رود؛ رقمی که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح مصرف به پشتیبان اقتصاد و پروژه‌های عمرانی تبدیل شود.

وی اظهار کرد: کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف گاز در ساختمان‌های دولتی و آموزشی، برابر با صیانت از ۲۰ میلیون دلار سرمایه ملی در سال خواهد بود که در کنار جلوگیری از هدررفت انرژی، نقش مهمی در کاهش فشار تأمین گاز در روزهای سرد سال ایفا می‌کند.

رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان زنجان همچنین با اشاره به وضعیت صنایع در دوره اوج مصرف تأکید کرد: در زمستان، قیمت کشف‌شده گاز مصرفی واحدهای تولیدی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر مترمکعب می‌رسد که این افزایش چشمگیر هزینه انرژی در برخی موارد تعطیلی خطوط تولید و خسارت مستقیم اقتصادی را به دنبال دارد.

یاوری افزود: این آمار نشان می‌دهد که امروز مدیریت مصرف انرژی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت قطعی اقتصادی برای کشور به شمار می‌رود.