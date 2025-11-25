به گزارش خبرگزاری مهر، ای‌بی‌سی نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: اوکراین با مفاد توافق صلح مطرح شده از سوی آمریکا موافقت کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مقام آمریکایی مذکور مدعی شد: اوکراینی‌ها با توافق صلح آمریکا موافقت کرده‌اند و برخی جزئیات جزئی وجود دارد که باید بررسی شوند.

این در حالیست که روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه نوشت: اوکراین در تلاش است تا زمینه مشارکت متحدان اروپایی خود در مذاکرات با واشنگتن پیرامون طرح صلح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را فراهم کند.

این رسانه غربی از تداوم رایزنی‌های تلفنی بین کی‌یف و واشنگتن خبر داده و افزوده بود: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن است اواخر این هفته با ترامپ در کاخ سفید دیدار کند.

همزمان، منابع گاردین گزارش دادند که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.