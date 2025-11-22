به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه ترکیب هیأت مذاکره کننده در مورد طرح پیشنهادی آمریکا را تأیید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور اوکراین طی حکمی ترکیب هیأتی را که قرار است در مذاکرات مربوط به طرح ۲۸ ماده‌ای پیشنهادی آمریکا برای حل و فصل وضعیت اوکراین شرکت کند، مورد تأیید قرار داد.

ریاست این هیأت را «آن دری یرماک» ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر عهده خواهد داشت.

خبرنگار وبگاه آکسیوس پیشتر گزارش داد که پیش نویس طرح آمریکا برای تحقق صلح در اوکراین شروط آتش بس را مشخص کرده و تضمین‌های امنیتی بر پایه ماده ۵ پیمان ناتو را ارائه می‌دهد. اجرای چارچوب این طرح پیشنهادی به مدت ۱۰ سال خواهد بود و بر اساس آن هر گونه حمله گسترده، تعمدی و پی در پی از سوی روسیه تهدیدی علیه صلح به شمار خواهد رفت.

همچنین اعضای ناتو باید برای هرگونه واکنشی با آمریکا هماهنگ باشند.

چندی قبل منابع اوکراینی اعلام کردند که به طرح صلح ۲۸ بندی آمریکا برای برقراری آتش‌بس در این کشور دست یافته‌اند.