زلنسکی برای مذاکره با ترامپ درباره «طرح صلح» به آمریکا می‌رود

رئیس‌جمهور اوکراین اواخر ماه جاری میلادی به منظور دیدار با ترامپ درباره طرح صلح جدید به واشنگتن سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر ماه جاری (نوامبر) به منظور دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود درباره «طرح صلح» به واشنگتن سفر خواهد کرد.

رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر انجام گفتگوهای سازنده و مفید اخیر میان مقامات کشورش و نمایندگان آمریکا در ژنو، گفت که کی‌یف از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان جنگ حمایت می‌کند.

دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین سپس افزود: در ژنو درباره شرایط اصلی توافق به درک مشترکی دست یافتیم. منتظر سفر قریب الوقوع رئیس‌جمهور زلنسکی طی ماه جاری به آمریکا و دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ هستیم

