https://mehrnews.com/x39FVz ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹ کد خبر 6664958 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹ شمیم شهدای خوشنام فاطمی در رودان رودان- مردم رودان از شهر تا روستا میزبان دو شهید خوشنام ۸ سال دفاع مقدس هستند. دریافت 12 MB کد خبر 6664958 کپی شد مطالب مرتبط رودان شهرستانی محروم در هرمزگان است یک مورد کرونای انگلیسی در رودان مشاهده شده است استقبال از یک شهید گمنام در خیمه فرهنگی تبلیغی حضرت مادر در رشت تحویل ۲۱۲ واحد مسکونی به سیل زدگان رودان مجازات حبس در انتظار تهدید کنندگان بهداشت عمومی در رودان برچسبها هرمزگان شهرستان رودان تشییع شهدای گمنام رودان.هرمزگان
نظر شما