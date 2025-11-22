https://mehrnews.com/x39FXm ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ کد خبر 6665045 استانها گیلان استانها گیلان ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ استقبال از یک شهید گمنام در ثبت و اسناد گیلان رشت- در این فیلم تصاویری با شکوه از استقبال از یک شهید گمنام در اداره کل ثبت و اسناد گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد خبر 6665045 کپی شد مطالب مرتبط استقبال از یک شهید گمنام در خیمه فرهنگی تبلیغی حضرت مادر در رشت وداع مردم کومله با یک شهید خوشنام آیین استقبال از یک شهید گمنام در رشت شمیم عطر شهدای خوشنام فاطمی در رودان برچسبها شهید گمنام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ثبت اسناد و املاک گیلان
نظر شما