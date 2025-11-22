  1. استانها
  2. گیلان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

استقبال از یک شهید گمنام در ثبت و اسناد گیلان

رشت- در این فیلم تصاویری با شکوه از استقبال از یک شهید گمنام در اداره کل ثبت و اسناد گیلان را مشاهده می کنید.

