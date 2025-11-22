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۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

یکتاپور: زمین‌های شیلاتی برای تولید و اشتغال واگذار شده‌اند

یکتاپور: زمین‌های شیلاتی برای تولید و اشتغال واگذار شده‌اند

بندرعباس-رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از اراضی واگذارشده در سایت شیلاتی خلیج فارس اعلام کرد: پروژه‌ها باید به‌صورت واقعی در مسیر تولید قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتا پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت سایت شیلاتی خلیج فارس اظهار کرد: زمین‌های این مجموعه با هدف ایجاد اشتغال، تقویت تولید و افزایش بهره‌وری به بهره‌برداران واگذار شده‌اند و لازم است تمامی طرح‌ها پیشرفت فیزیکی قابل‌قبول داشته باشند. وی تأکید کرد در صورت توقف یا عدم حرکت مؤثر پروژه‌ها، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل خواهند شد.

یکتاپور با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال و تحقق اهداف تولیدی در این سایت گفت: بهره‌برداران باید مسئولیت‌پذیر بوده و از امکانات واگذارشده به بهترین شکل استفاده کنند تا شاهد توسعه واقعی در حوزه شیلات استان باشیم.

وی با توجه به شرایط اقتصادی منطقه و ویژگی‌های آب و خاک پروژه، اعلام کرد برای همه بهره‌برداران فرصت چهارماهه‌ای در نظر گرفته شده تا به سطح معقولی از پیشرفت فیزیکی برسند.

یکتاپور افزود: جدا کردن قطعه‌ها با همکاری نظام مهندسی در دستور کار قرار گرفته و تأیید پیشرفت فیزیکی نیز توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان بر لزوم همکاری و جدیت بهره‌برداران تأکید کرد و گفت این فرصت چهارماهه آخرین زمان‌بندی برای سامان‌دهی وضع موجود و حرکت پروژه‌ها به سمت تولید است.

کد مطلب 6664983

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