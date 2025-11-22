حماس: ادعای صهیونیست ها مبنی بر پایان توافق صلح در غزه صحیح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "عزت الرشق"، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، ادعاهای منابع اسرائیلی درباره اینکه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به حماس اطلاع داده که توافق صلح در غزه پایان یافته را نادرست خواند.

وی گفت: از میانجی‌ها و دولت آمریکا می‌خواهیم به اسرائیل فشار وارد کنند تا هویت فرد مسلحی را که این رژیم مدعی است از سوی حماس اعزام شده، روشن کند.

الرشق گفت: اسرائیل برای فرار از توافق و بازگشت به جنگ و نسل کشی در غزه بهانه سازی می‌کند، این در حالی است که خود این رژیم است که روزانه و به صورت هدفمند توافق را نقض می‌کند.