  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۸

حماس: ادعای صهیونیست ها مبنی بر پایان توافق صلح در غزه صحیح نیست

حماس: ادعای صهیونیست ها مبنی بر پایان توافق صلح در غزه صحیح نیست

یک مقام ارشد حماس ادعای رسانه های اسرائیلی مبنی بر این که توافق صلح در غزه پایان یافته را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "عزت الرشق"، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، ادعاهای منابع اسرائیلی درباره اینکه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به حماس اطلاع داده که توافق صلح در غزه پایان یافته را نادرست خواند.

وی گفت: از میانجی‌ها و دولت آمریکا می‌خواهیم به اسرائیل فشار وارد کنند تا هویت فرد مسلحی را که این رژیم مدعی است از سوی حماس اعزام شده، روشن کند.

الرشق گفت: اسرائیل برای فرار از توافق و بازگشت به جنگ و نسل کشی در غزه بهانه سازی می‌کند، این در حالی است که خود این رژیم است که روزانه و به صورت هدفمند توافق را نقض می‌کند.

کد خبر 6665101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها