به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، موسی ابو مرزوق از مسئولان ارشد جنبش حماس گفت که اسرائیل با مانع تراشی و کارشکنی در مسیر اجرای طرح ترامپ و تصمیم شورای امنیت، در پی فرار از انجام تعهدات مرحله دوم است.

وی افزود که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای نقض توافق آتش‌بس بهانه‌تراشی می‌کند و ادعاهای مطرح‌شده درباره تعلیق توافق از سوی حماس و بازگشت به جنگ در غزه نادرست است.

ابو مرزوق بر تلاش حماس برای موفقیت توافق پایان جنگ علیه مردم غزه تأکید کرد و گزارش اسرائیل درباره ازسرگیری درگیری‌ها از سوی این جنبش را دروغ خواند.

وی احتمال درگیری حماس با نیروی بین‌المللی در حال تشکیل برای حفظ صلح در غزه را غیر محتمل دانست.