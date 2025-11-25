به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی شهر ریاض در کشور عربستان سعودی برگزار شد. کاروان ایران با حضور ۱۹۱ ورزشکار موفق شد ۲۹ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز کسب کند و پس از کشورهای ترکیه و ازبکستان در رده سوم جدول مدال‌ها قرار گیرد.

این عملکرد نسبت به دوره گذشته بازی‌ها در قونیه ۲۰۲۱ که کاروان ایران با ۲۵۳ ورزشکار حضور داشت و تنها حدود ۵۲ درصد آنها موفق به کسب مدال شدند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. در ریاض، با کاهش تعداد ورزشکاران به ۱۹۱ نفر، ۷۰ درصد اعضای کاروان موفق به کسب مدال شدند که بیانگر افزایش چشمگیر کارایی اعزام است.

مدال‌آوران بانوان ایران در ریاض

مدال طلا:

* فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

* سارا بهمنیار (کاراته)

* آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

* ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

* ساینا کریمی (تکواندو)

* سارا شفیعی (ووشو)

* سهیلا منصوریان (ووشو)

* هاشمیه متقیان (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

* فاطمه محیطی زاده (هفت‌گانه)

مدال نقره:

* فرشته حسن‌زاده (موی تای - وزن ۴۵–۵۰ کیلوگرم)

* زهرا اکبری (موی تای - وزن ۶۰ کیلوگرم)

* فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۰–۶۵ کیلوگرم)

* یلدا ولی‌نژاد (تکواندو)

* زینب مرادی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

مدال برنز:

* مریم بربط (جودو - وزن ۷۰ کیلوگرم)

* ریحانه کریمی (وزنه‌برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

* ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

* زهرا حسینی (وزنه‌برداری - ۷۷ کیلوگرم)

* مهسا بهشتی (وزنه‌برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم، یک ضرب)

* تیم ملی والیبال زنان

* هستی محمدی (تکواندو)

* روژان گودرزی (تکواندو)

* شهربانو منصوریان (ووشو)

* ملیکا میرحسینی (تکواندو)

* پرستو حبیبی (پارادوومیدانی - پرتاب کلاب F۳۲)

* مهیا میرزاطیبی (دوومیدانی - پرتاب نیزه)

* هستی حمودی (جوجیتسو)

* تیم ملی هندبال زنان

* یاسمین نظری (جوجیتسو)

مدال‌آوران بانوان ایران در قونیه ۲۰۲۱

مدال طلا:

* ناهید کیانی (۵۳- کیلوگرم زنان)

* ندا شهسواری - مهشید اشتری - شیما صفایی - پریناز حاجیلو (تیمی تنیس روی میز بانوان)

* مریم یاورپور و فرزانه عسگری (پاراتیروکمان)

* الهام حسینی (وزنه‌برداری)

* گیسا بایوردی (تیراندازی با کمان)

مدال نقره:

* ندا شهسواری (تنیس روی میز انفرادی)

* فرزانه فصیحی (دوومیدانی)

* غزل سلطانی (۴۹- تکواندو)

* زینب اسماعیلی (۶۷- تکواندو)

* سمیه رحیمی (مختلط پارا تیراندازی با کمان)

* نرگس میرنوراللهی (۶۲- تکواندو)

* اکرم خدابنده (۷۳+ تکواندو)

* فرزانه عسگری (پاراتیراندازی با کمان)

* سمیه رحیمی (پاراتیراندازی با کمان)

* فاطمه محمدی (پارا تنیس روی میز)

* فاطمه اعتصامی‌نیا (پارا تنیس روی میز)

* تیم ملی والیبال زنان

* اعظم بختی، مهسا سادات پوررحمتی، پریا ماهرخ (شمشیربازی اپه)

* گیسا بایوردی (مختلط با کمان)

* زینب السادات حسینی، ملیکا عزتی، سپیده امینی (کاراته تیمی زنان)

* فاطمه صادقی (کاراته)

* مبینا حیدری (کاراته)

مدال برنز:

* نسترن ولی‌زاده (تکواندو)

* پوپک بسامی (وزنه‌برداری، ۳ مدال)

* مریم یاورپور (پاراتیراندازی با کمان)

* ماندانا دهقان (دوچرخه‌سواری)

* تیم ملی هندبال زنان

* پگاه کلهرودی (پارا تنیس روی میز)

* سمیه مصطفوی (پاراتنیس روی میز)

* فاطمه اعتصامی‌نیا (پاراتنیس روی میز)

* الهام حسینی (۲ مدال برنز وزنه‌برداری)

* اعظم بختی (شمشیربازی)

* سارا بهمنیار (۵۰- کیلو کاراته)

* لیلا برجعلی (۶۸+ کاراته)

مقایسه عملکرد بانوان ایران در ریاض و قونیه

در ریاض ۲۰۲۵، بانوان ایران موفق به کسب ۹ مدال طلا، ۵ نقره و ۱۵ برنز شدند، در حالی که در قونیه ۲۰۲۱، این تعداد به ۵ طلا، ۱۷ نقره و ۱۵ برنز محدود بود. همچنین در قونیه ۲۰۲۱ سهم بانوان مدال آور ایران ۱۷ درصد از سهم تمامی مدال‌های ایران بود.

بانوان در ریاض ۳۸ درصد مدال‌های طلا و ۴۱ درصد کل مدال‌های کاروان را کسب کردند، در حالی که سهم آنان در دوره گذشته تنها ۱۷ درصد بود. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده افزایش نقش زنان در موفقیت‌های کاروان ایران و بهبود چشمگیر برنامه‌ریزی و اعزام ورزشکاران بانوان است.