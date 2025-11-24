به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال دانشجویان و درخواست متعدد دانشگاه‌ها مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه و به منظور فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری، مهلت ثبت نام در سامانه تا روز ۱۲ آذرماه سال جاری تمدید شد.

سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه امسال و در راستای ترویج اولویت‌های علم و فناوری در کشور مبنی بر مرجعیت علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و همچنین در راستای اجرای مفاد آئین نامه حمایت از نخبگان ایرانی همه ساله برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت برگزاری این جشنواره و اطلاع رسانی از سوی دانشگاه‌ها در خصوص ثبت نام دانشجویان و شروع این فرایند، لزوم مشارکت حداکثری و فعال قشر دانشجو در این رویداد ملی، امری ضروری است.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از طریق آدرس Nemooneh.behdasht.gov.ir در سامانه ثبت نام کنند. پیشتر مهلت و بازه زمانی ثبت نام ۱۳ آبان تا اول آذر ماه بود.