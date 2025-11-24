  1. دانشگاه و فناوری
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

مهلت ثبت‌نام جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۴ تا ۱۲ آذرماه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۴ تا ۱۲ آذرماه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام سی‌وسومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۴ با توجه به استقبال دانشجویان و درخواست متعدد دانشگاه‌ها تا ۱۲ آذرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال دانشجویان و درخواست متعدد دانشگاه‌ها مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه و به منظور فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری، مهلت ثبت نام در سامانه تا روز ۱۲ آذرماه سال جاری تمدید شد.

سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه امسال و در راستای ترویج اولویت‌های علم و فناوری در کشور مبنی بر مرجعیت علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و همچنین در راستای اجرای مفاد آئین نامه حمایت از نخبگان ایرانی همه ساله برگزار می‌شود.

با توجه به اهمیت برگزاری این جشنواره و اطلاع رسانی از سوی دانشگاه‌ها در خصوص ثبت نام دانشجویان و شروع این فرایند، لزوم مشارکت حداکثری و فعال قشر دانشجو در این رویداد ملی، امری ضروری است.

دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از طریق آدرس Nemooneh.behdasht.gov.ir در سامانه ثبت نام کنند. پیشتر مهلت و بازه زمانی ثبت نام ۱۳ آبان تا اول آذر ماه بود.

زهرا سیفی

