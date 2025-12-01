به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با انتشار فراخوانی اعلام کرد دانشجویان متقاضی شرکت در آئین «جایزه البرز ۱۴۰۵» میتوانند از ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت یک ماه با مراجعه به سامانه معرفیشده و بارگذاری مدارک، در فرآیند ارزیابی این رویداد علمی ملی شرکت کنند.
متن فراخوان بدین شرح است: بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، همزمان با تدارک آئین جایزه البرز ۱۴۰۵ و تجلیل از برگزیدگان علمی کشور، فرآیند ثبتنام متقاضیان از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
داوطلبان لازم است پس از مطالعه دقیق شیوهنامه پیوست، با مراجعه به سامانه اینترنتی جایزه البرز به نشانی: https://alborzprize.ir/n/index.html نسبت به بارگذاری و ارسال مدارک خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است زمان برگزاری همایش و مراسم تجلیل از برگزیدگان، نیمه اردیبهشتماه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
