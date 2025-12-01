  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

آغاز ثبت‌نام جایزه البرز ۱۴۰۵ برای نخبگان علمی کشور

آغاز ثبت‌نام جایزه البرز ۱۴۰۵ برای نخبگان علمی کشور

ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آیین معتبر جایزه البرز ۱۴۰۵ ویژه برگزیدگان علمی کشور از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با انتشار فراخوانی اعلام کرد دانشجویان متقاضی شرکت در آئین «جایزه البرز ۱۴۰۵» می‌توانند از ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به مدت یک ماه با مراجعه به سامانه معرفی‌شده و بارگذاری مدارک، در فرآیند ارزیابی این رویداد علمی ملی شرکت کنند.

متن فراخوان بدین شرح است: بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند، همزمان با تدارک آئین جایزه البرز ۱۴۰۵ و تجلیل از برگزیدگان علمی کشور، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان لازم است پس از مطالعه دقیق شیوه‌نامه پیوست، با مراجعه به سامانه اینترنتی جایزه البرز به نشانی: https://alborzprize.ir/n/index.html نسبت به بارگذاری و ارسال مدارک خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است زمان برگزاری همایش و مراسم تجلیل از برگزیدگان، نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6673973
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها