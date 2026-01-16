به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به مناسبت بیست و هفتم ماه رجب المرجب و سالروز بعثت پیامبر اعظم اسلام (ص)، اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت این رویداد در تاریخ انسانیت، گفت: بعثت پیامبر اسلام (ص) مهم‌ترین رویداد در تاریخ انسان است، زیرا در شرایط بسیار دشوار تاریخی، در جامعه‌ای گرفتار فساد، جهل، ستم و جنگ‌های قبیله‌ای، دین حق به صورت کامل و بدون تغییر ارائه شد.

وی افزود: پیامبر اعظم (ص) در سال عام الفیل، در خاندان طاهر و مطهر، از پدری موسوم و مادری پاک، به دنیا آمد و در چنین شرایطی، از خداوند حفظ شد. او در هیچ لحظه‌ای لب به حرام نزد و با صبر و تحمل بی‌نظیر، دین خدا را در جامعه‌ای فاسد و تاریک پیاده کرد. این پیامبر بزرگ، الگویی برای صبر، شجاعت، فداکاری و پیاده‌سازی دین خدا در جامعه است.

حجت الاسلام غفوری ادامه داد: دشمنان با توطئه‌های بزرگ و تلاش‌های مداوم، سعی کردند ملت ایران را درگیر شرایط بحرانی کنند، اما ملت با حضور جانانه، همه‌جانبه و ایثارگری، در برابر این توطئه‌ها ایستاد و پیروزی بزرگی کسب کرد. این پیروزی نه تنها برای ایران، بلکه برای امت اسلامی نشان‌دهنده قدرت و ایستادگی است.

وی با تقدیر از نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، با دقت، شجاعت و ایثار، در میانه تهدیدات دشمنان، ایستادگی کردند و از ملت حفظ کردند. این تلاش‌ها باید در دل ملت ایران به یاد ماند

حجت الاسلام غفوری ادامه داد: دشمنان نمی‌توانند ملت ایران را بترسانند. آن‌ها فقط روش ترساندن دارند، اما ملت با دل قرص، پشتوانه محکم و ایمان راسخ، در برابر تهدیدات ایستاده است. اگر دشمنان دوباره اشتباه محاسباتی کنند، مجدداً با شکست مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به شهدای اخیر و دیگر شهدا مانند شهدای نواب صفوی، واحدی، طهماسبی و ذوالقدر، گفت: این شهدای فدایی، با صبر و شجاعت، در شرایط دشوار به شهادت رسیدند و مقامشان بالاتر است. شهادت آن‌ها نشان‌دهنده ایثار، فداکاری و عشق به وطن و دین است.

امام جمعه کرمانشاه افزود: این عید بعثت باید عید پیروزی نهایی ملت ایران و امت اسلام باشد. ملت ایران از دشمنان زبون و درمانده نمی‌ترسد و در صورت اشتباه محاسباتی، نابودی بیشتری خواهد دید.

در پایان، نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه از مقام معظم انقلاب تقدیر کرد و گفت: با صلابت و اقتدار، رهبر ما تهدیدات دشمنان را به تمسخر گرفت و ملت ایران در برابر آنها ایستاد. این رهبری، نماد ایمان، عزت و استقلال است.

وی در پایان از مسئولین خواست تا با جدیت پیگیر حل و فصل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشند و گفت: مهم‌ترین مسئله امروز، انسجام و اتحاد ملت است. ملت باید در برابر دشمنان یکپارچه و یک صدا باشد.