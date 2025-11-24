  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

تلاش نسیبه شهبازی برای رسیدن به مدال برنز المپیک

نسیبه شهبازی در دومین بازی خود در بازیهای المپیک ناشنوایان ژاپن مقابل ازبکستان نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو نسیبه شهبازی نماینده وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در دور دوم مسابقه به مصاف حریف ازبکستان رفت و با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد تا از صعود به فینال این بازی‌ها باز بماند.

شهبازی راند نخست را با نتیجه ۱ بر ۱ به رقیب واگذارد کرد، راند دوم را با نتیجه ۳ بر صف ۳ پیروز شد و در راند نهایی نیز با نتیجه ۶ بر ۱ نتیجه را واگذار کرد.

شهبازی در ادامه مسابقات باید برای کسب مدال برنز تلاش کند.

هدایت تیم ملی تکواندو بانوان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

فریبا جلیل خانی

