کاراته با زینب حسن پور هم طلایی شد 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) فینال وزن ۵۵ کیلوگرم برگزار شد. در این مبارزه زینب حسن پور در مبارزه با نماینده ونزوئلا یک بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

زینب حسن پور امروز پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک برد و به فینال راه یافت.

مدال طلا زینب حسن پور، نهمین مدال کاراته و هفتمین مدال طلا کاروان ایران است. با این مدال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۳۳ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.