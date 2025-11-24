  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

کاراته با زینب حسن پور هم طلایی شد 

مدال طلا مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۵۵ کیلوگرم به زینب حسن پور رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) فینال وزن ۵۵ کیلوگرم برگزار شد. در این مبارزه زینب حسن پور در مبارزه با نماینده ونزوئلا یک بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.

زینب حسن پور امروز پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک برد و به فینال راه یافت.

مدال طلا زینب حسن پور، نهمین مدال کاراته و هفتمین مدال طلا کاروان ایران است. با این مدال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۳۳ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6666683

