۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

شریفی منش به مدال تکواندو نرسید

علیرضا شریفی منش با شکست مقابل نماینده چین از رسیدن به مدال المپیک ناشنوایان باز ماند.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو علیرضا شریفی منش نماینده وزن منفی ۸۰ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده چین رفت و با شکست ۲بر۱ از رسیدن به مدال این بازی‌ها باز ماند.‌

شریفی منش راند اول این بازی را با نتیجه ۲۰ بر ۱۷ به پایان رساند و راند دوم را با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ و راند سوم را ۱۶ بر ۱۳ به حریف واگذار کرد.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان به عهده وحید عبدالهی است و بنفشه سعید رمضانی و علیرضا درویش پور. نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کنند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

