پورکاشانی به مدال کاراته نرسید 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مرحله رده بندی وزن ۸۴- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه ابراهیم پورکاشانی مقابل حریفی از ترکیه قرار گرفت و ۲ بر صفر باخت و از کسب مدال بازماند.

پورکاشانی در حالی به کار خود پایان داد که در دور نخست برابر حریفی از مالی ۴ بر صفر صاحب برتری شد و در دومین مبارزه برابر حریفی از اوکراین ۵ بر صفر باخت و اینگونه راهی مبارزه رده بندی شد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.