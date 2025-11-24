به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فلاحزاده روانپزشک و درمانگر اعتیاد درباره عوارض استفاده از ماده مخدر گل، اظهار کرد: گیاهی به نام «شاهدانه» وجود دارد که بشر ۱۰ هزار سال از آن استفاده میکرده و در اوایل از آن استفادههایی دیگری میشد.
این روانپزشک با بیان اینکه این گیاه، هشت برابر نخ ضخامت و دوام دارد و در گذشتهها از آن در بادبادنها، تور ماهیگیری و حتی الیاف لباس استفاده میشده است، گفت: استفادهکنندگان از این گیاه از دو یا سه هزار سال پیش نیز، حین پهن و خشک کردن و حرارت دادن به آن شاهد بروز اتفاقاتی بودند و از آن زمان به بعد از این گیاه استفادههای دیگری نیز شد.
وی با بیان اینکه میلیمتر به میلیمتر این گیاه با هم متفاوت است، گفت: صرف نظر از اسمهای مختلف که روی این گیاه میگذارند [اشاره به ماریجوانا، حشیش، گل و …]، قسمتهای مختلف برگرفته از آن تأثیرات متفاوتی دارد.
این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه این گیاه نیز مانند تمام موجودات زنده نر و ماده دارد، گفت: فایده گونه نر این گیاه مربوط به همان بحث منسوجات و امثالهم است.
فلاحزاده با اشاره به نوع ماده گیاه شاهدانه، گفت: گیاه شاهدانه مانند تمام دیگر گیاهان برگ، گل و ساقه دارد که استحصالات هر کدام از قسمتهای آن و دیگر اقداماتی که روی استحصالات به دست آمده صورت میگیرد، اسم متفاوتی دارد به طور مثال برگ خشک شده آن به نام ماریجوانا یا همان گل شناخته میشود.
این روانپزشک افزود: شیره مرکزی و جوشانده این گیاه به نام «بَنگ»، «چَرس» یا «حشیش» شناخته شده که بسیار پرقدرت و مخرب است.
عمده مشکل درباره ماده اعتیادآور گل در ایران از جنس سادهانگاری است
این درمانگر اعتیاد با اشاره به انواع و اقسام دیگر اسامی استحصالات به دست آمده از این گیاه با توجه به نوع کاربری آنها به مانند «جوینت»، «سیگاری» و …، گفت: در مورد بقیه مواد مخدر، ممکن است بحث لذتطلبی مطرح باشد اما در مورد گل عمده مشکل در کشور از جنس سادهانگاری است.
وی، نوع گلی که در ایران از آن وجود دارد را با نوع گلی که از آن سخن به میان میآید، متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه اکنون دنیا با این ماده، کمی آزاد برخورد کرده است و از ما میپرسند اگر گل بد است چرا در برخی از کشورهای دنیا آزاد است؟
فلاحزاده با بیان اینکه مصرف گل تنها در ۱۰ کشور دنیا از جمله بخشی از آمریکا، کانادا، اروگوئه، لوکزامبورگ، بخشی از هلند، تایلند، بخشهایی در آلمان، گرجستان و … آزاد است، گفت: آمریکا ۵۰ ایالت دارد که مصرف گل در ۲۶ ایالت آن ممنوع و در ۲۴ ایالت آزاد است.
این روانپزشک خاطرنشان کرد: به طور مثال در ایالاتی که در آمریکا، مصرف گل آزاد است، آمار جرم و جنایت، بیماریهای روانپزشکی، آلزایمر، تصادفات و … به نسبت سایر ایالتها چندین برابر بوده و البته از سال ۲۰۱۴ نیز این آزادسازی صورت گرفته است.
هنوز بسیار زود است که درباره عوارض بلندمدت آزادسازی گل در برخی از کشورها صحبت کنیم
این درمانگر اعتیاد تأکید کرد: هنوز بسیار زود است که عوارض بلندمدت این آزادسازی گل در این ایالتها نیز معلوم شود و باید تأثیر آن را روی یک نسل سنجید.
وی با بیان اینکه گل دو نوع دارد، گفت: گونهای از این گل در کشورهایی مانند اروگوئه، برزیل، مکزیک و … کاشته میشود و نیاز به آب و هوایی استوایی دارد، این گونه علاوه بر ترکیب THC، ترکیب پادزهری نیز در خود دارد یعنی ترکیبی که در دنیا مصرف میشود، عنصر محافظتکننده بیشتری دارد یعنی پس از مصرف آن حالت سرخوشی پیدا میکنند اما در صورتیکه مراجعهکنندگان به من پس از مصرف گل میگویند حالت خوابآلودگی به آنها دست میدهد.
فلاحزاده تأکید کرد: در کشور و جغرافیای ما گونهای دیگری از گل رشد میکند که بینهایت THC (تتراهیدروکانابینول) دارد یعنی ترکیب مخرب آن زیاد است و CBD یا پادزهر آن کمتر است. من نمیخواهم مصرف گل را در دیگر کشورهای دنیا تأیید کنم فقط قصد داشتم بگوییم که نوع گل در آن کشورها با نوع گل در ایران متفاوت است و نباید تفاوت ماهوی این دو نوع گل را نادیده بگیریم.
این روانپزشک افزود: در کانادا ۲۰۰ کارخانه رسمی تولید ماریجوانا وجود دارد و سیاستی به نام از کاشت تا فروش دارند یعنی تمام این اتفاق زیر نظر وزارت بهداشت آنجا رخ میدهد، هر کدام از این کارخانهها نیز بازرسان بهداشتی دارند لذا وقتی سیاستگذاران آن کشورها نمیتوانند جلوی ورود این ماده را بگیرند، آن را بستهبندی کرده، به مانند بستههای سیگار درصد که درصد نیکوتین آن مشخص است، درصد THC را روی آن گل درج کرده و از سرناچاری به فروش میرسانند زیرا نمیتوانستند فروش و مصرف آن را از خیابان جمع کنند لذا برای آن سیستمی تعبیه دیدند.
مصرف گل در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ممنوع است
این درمانگر اعتیاد با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، فرانسه، روسیه، چین، سوئد، اتریش، لهستان و … مصرف گل آزاد نیست، گفت: لذا وقتی از شما میپرسند چرا گل در دنیا آزاد است، باید نکات بالا را ذکر کنیم و بگوییم تنها در میان ۶۰۰ میلیون نفر از دنیا آزاد است و در بین هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر دیگر آزاد نیست.
