کشف شبکه قاچاق بین المللی مواد مخدر با همکاری قضائی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی قوه قضائیه اعلام کرد: در پی همکاری قضائی موفق بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، پرونده مرگ مشکوک یک جوان ایرانی در شهر کرشهیر که بر اثر بلع بسته‌های مواد مخدر جان خود را از دست داده بود، به نتیجه رسید. این همکاری منجر به شناسایی و دستگیری شبکه قاچاق بین المللی مواد مخدر و کشف جزئیات تکان دهنده این جنایات شد.

این اداره کل در تشریح این واقعه عنوان کرد: ماجرا از اعلام مفقودی فرزند خانواده‌ای در کیش شروع شد. پس از پیگیری‌های قانونی مشخص شد که این فرد بر خلاف گفته‌های قبلی‌اش درباره انجام کارهای شخصی در جزیره کیش ۱۶ تیر ۱۴۰۳ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد ترکیه عزیمت کرده بود. ادامه تحقیقات منتج به شناسایی یک همسفر برای جوان مفقودی گردید که این شخص از دوستان قدیمی این خانواده نیز بوده است.

پس از تحقیقات صورت گرفته و شناسایی همسفر جوان مفقود شده که منجر به درگیری بین خانواده جوان مفقودی با این همسفر گشته بود، پلیس به دستور مقام قضائی به طور جدّی وارد ماجرا و انجام تحقیقات اولیّه و بازجویی شد. در اعترافات به دست آمده، همسفر جوان مفقودی اظهار کرد که هر دو نفر عازم ترکیه به قصد کسب درآمد شده‌اند. وظیفه این دو شخص در واقع بلعیدن و انتقال محموله مواد مخدر به وزن ۸۰۰ گرم شیشه (برای جوان مفقودی) و یک کیلوگرم تریاک برای همسفر او بوده است که از طرف یک تبعه افغان و سرباند این گروه، مأموریت انتقال مواد مخدر مذکور را داشته‌اند.

پس از ورود به ترکیه حال جوان مفقودی به دلیل ناتوانی در دفع مواد مخدر بلعیده شده وخیم می‌شود و اقداماتی که از سوی همراهان و حاضران در محلی که به نظر محل تحویل مواد مخدر بوده بی نتیجه می‌ماند و منجر به مرگ این جوان ایرانی می‌شود. سپس حاضران در محل سراسیمه پیکر این جوان را به محلی دور از شهر برده و آنجا رها می‌کنند.

پس از این اعترافات مرجع قضائی با ارسال درخواست همکاری قضائی به اداره کل همکاری‌های بین المللی قوه قضائیه خواستار ایفای نقش از مقامات قضائی و پلیسی ترکیه شد.

معاونت امور بین الملل قوه قضائیه اقدام به ارسال درخواست همکاری قضائی بر اساس موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین ایران و ترکیه شد.

پلیس ترکیه ۴ نفر از اعضای این باند مواد مخدر که از اتباع افغانستان بودند را دستگیر کرد که از جمله اتهامات آنها حمل مواد مخدر، مخفی و پاک کردن آثار جرم و نقش احتمالی آنها در قتل جوان ایرانی است. مقامات قضائی و پلیس ترکیه با انتشار تصاویر این متهمان در جراید ترکیه این جنایت را به اطلاع عموم رساند.

در ادامه در چارچوب همکاری‌های قضائی و درخواست از مقامات ترکیه، پیکر این جوان ایرانی به کشورمان منتقل شد. در نهایت به دستور مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران همسفر جوان متوفی ایرانی در مراجع قضائی کشورمان تحت تعقیب قرار گرفت و به اتهام قاچاق مواد مخدر و همچنین مشارکت در قتل در زندان به سر می‌برد و اقدامات قضائی و بین المللی برای دستگیری دیگر اعضای این گروه ادامه دارد.

همواره تاکید شده همکاری قضائی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته فرامرزی بسیار مؤثر است و موافقتنامه‌های دوجانبه و کنوانسیون‌های بین المللی می‌توانند مبانی اینگونه همکاری‌ها را فراهم و نیز موجب ارتقای آن گردند.